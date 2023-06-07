Meclis, başkanını seçiyor ( Hangi milletvekilleri aday oldu?)

TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'te toplandı. Oturumda önce eski bakanlar milletvekili yemini edecek. Ardından yeni bakanlar yemin etmek için kürsüye gelecek. Sonrasında ise Meclis Başkanlığı seçimine geçilecek...

Meclis, başkanını seçiyor ( Hangi milletvekilleri aday oldu?) - 1

Meclis Genel Kurulu saat 14.00'te toplandı. 
MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli - en yaşlı üye olarak - geçici başkan sıfatıyla oturumu başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meclis, başkanını seçiyor ( Hangi milletvekilleri aday oldu?) - 2

Oturum, milletvekili olan eski bakanların yeminiyle başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 kabine üyesi yemin edecek.

Meclis, başkanını seçiyor ( Hangi milletvekilleri aday oldu?) - 3

Sonrasında 30. Meclis Başkanı için seçim yapılacak. Başkan, Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilen 7 isim arasından seçilecek.

Meclis, başkanını seçiyor ( Hangi milletvekilleri aday oldu?) - 4

Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilecek.

Meclis aritmetiği düşünüldüğünde, ilk iki turda
400 oya ulaşabilecek bir ittifak bulunmuyor. Bu nedenle başkanın üçüncü oylamada seçilmesi bekleniyor.

Meclis, başkanını seçiyor ( Hangi milletvekilleri aday oldu?) - 5

Toplamda 7 milletvekili aday gösterildi. İşte Meclis Başkanlığı için aday gösterilen milletvekilleri.

Meclis, başkanını seçiyor ( Hangi milletvekilleri aday oldu?) - 6

NUMAN KURTULMUŞ

TBMM Genel Kurulunda 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak seçim öncesinde AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis Başkanı adayı gösterildi.

Meclis, başkanını seçiyor ( Hangi milletvekilleri aday oldu?) - 7

TEKİN BİNGÖL

CHP'nin Meclis Başkanı adayı Ankara Milletvekili Tekin Bingöl oldu.

Meclis, başkanını seçiyor ( Hangi milletvekilleri aday oldu?) - 8

CİHAN PAÇACI

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta'nın imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan yazıda, "28. Yasama Dönemi Birinci Devre için TBMM Başkanlığına İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Cihan Paçacı'yı aday olarak gösteriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Meclis, başkanını seçiyor ( Hangi milletvekilleri aday oldu?) - 9

TÜLAY HATİMOĞULLARI ORUÇ

Yeşil Sol Parti (YSP), TBMM Başkanlığı için Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday gösterdi.

Meclis, başkanını seçiyor ( Hangi milletvekilleri aday oldu?) - 10

CAN ATALAY

TBMM seçimlerinde 4 milletvekili çıkaran TİP ise cezaevindeki Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ı aday gösterdi.

Meclis, başkanını seçiyor ( Hangi milletvekilleri aday oldu?) - 11

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu

Meclis, başkanını seçiyor ( Hangi milletvekilleri aday oldu?) - 12

Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun Meclis Başkanı adayı oldu

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