Meclis, başkanını seçiyor ( Hangi milletvekilleri aday oldu?)

Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilecek.

Meclis aritmetiği düşünüldüğünde, ilk iki turda

400 oya ulaşabilecek bir ittifak bulunmuyor. Bu nedenle başkanın üçüncü oylamada seçilmesi bekleniyor.