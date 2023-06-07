Meclis, başkanını seçiyor ( Hangi milletvekilleri aday oldu?)

Meclis Genel Kurulu saat 14.00'te toplandı.
MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli - en yaşlı üye olarak - geçici başkan sıfatıyla oturumu başlattı.
Oturum, milletvekili olan eski bakanların yeminiyle başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 kabine üyesi yemin edecek.
Sonrasında 30. Meclis Başkanı için seçim yapılacak. Başkan, Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilen 7 isim arasından seçilecek.
Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilecek.
Meclis aritmetiği düşünüldüğünde, ilk iki turda
400 oya ulaşabilecek bir ittifak bulunmuyor. Bu nedenle başkanın üçüncü oylamada seçilmesi bekleniyor.
Toplamda 7 milletvekili aday gösterildi. İşte Meclis Başkanlığı için aday gösterilen milletvekilleri.
TBMM Genel Kurulunda 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak seçim öncesinde AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis Başkanı adayı gösterildi.
CHP'nin Meclis Başkanı adayı Ankara Milletvekili Tekin Bingöl oldu.
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta'nın imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan yazıda, "28. Yasama Dönemi Birinci Devre için TBMM Başkanlığına İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Cihan Paçacı'yı aday olarak gösteriyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Yeşil Sol Parti (YSP), TBMM Başkanlığı için Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday gösterdi.
TBMM seçimlerinde 4 milletvekili çıkaran TİP ise cezaevindeki Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ı aday gösterdi.
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu
Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun Meclis Başkanı adayı oldu