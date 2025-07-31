Meclis ne zaman açılacak? 2025 TBMM yeni yasama yılı başlangıç tarihi

Yeni yasama yılında, ekonomi, emekli maaşları, sosyal destek paketleri, eğitim reformu ve yeni anayasa çalışmaları gibi pek çok kritik başlık Meclis gündeminde yer alabilir. Ayrıca 2026 bütçe görüşmelerinin de ekim ayı itibarıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınması bekleniyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak? İşte 2025 TBMM yeni yasama yılı başlangıç tarihi.