Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman çalışmalara başlayacak? İşte TBMM yeni yasama dönemi tarihi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman çalışmalarına başlayacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Meclis yeni yasama döneminde de ekonomik ve sosyal pek çok kanuna imza atacak. Peki, Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman çalışmalara başlayacak?
TBMM Genel Kurulu tatilin ardından olağanüstü toplanmıştı. TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesi kabul edilmedi. İşte, TBMM yeni yasama dönemi tarihi...