Meclis ne zaman açılacak? TBMM yoğun gündemle çalışmalara başlayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi yakın zaman sonra yeniden çalışmalarına başlayacak. Emekli maaşlarına yapılacak düzenleme ve bakanlıkların taleplerini içeren torba teklif için mesai yapılacak. Yeni anayasa çalışmalarının da hız kazanması bekleniyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak?

Meclis ne zaman açılacak? TBMM yoğun gündemle çalışmalara başlayacak - 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı için geri sayım başladı. Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Teklifin Ekim ayı içinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor. İşte, TBMM'nin açılış tarihi...

TÜRKİYE HABERLERİ

Meclis ne zaman açılacak? TBMM yoğun gündemle çalışmalara başlayacak - 2

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak.

Meclis ne zaman açılacak? TBMM yoğun gündemle çalışmalara başlayacak - 3

TORBA TEKLİF MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK

Birçok bakanlık talep ettiği düzenlemeler için çalışmalarını tamamladı. Bakanlıkların taleplerini içeren torba teklif de Meclis gündemine gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, günübirlik kiralamaya yeni düzenleme getirecek. Üç aşamalı denetim sistemi ve ek güvenlik tedbirleri hayata geçirilecek.


Meclis ne zaman açılacak? TBMM yoğun gündemle çalışmalara başlayacak - 4

YENİ ANAYASA DA MECLİS GÜNDEMİNDE 

Sivil anayasa için de harekete geçiliyor. Meclis'te AK Parti bünyesinde oluşturulacak anayasa hazırlık komisyonu, yeni yasama yılında çalışmalarına başlayacak.

Yeni anayasa çalışmalarında uygulanacak yöntem, izlenecek yol ve takvime ilişkin alternatifler ele alınacak.

Komisyonun muhalefetle görüşmeler yapması da gündemde.

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