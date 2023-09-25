Meclis ne zaman açılacak? TBMM yoğun gündemle çalışmalara başlayacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi yakın zaman sonra yeniden çalışmalarına başlayacak. Emekli maaşlarına yapılacak düzenleme ve bakanlıkların taleplerini içeren torba teklif için mesai yapılacak. Yeni anayasa çalışmalarının da hız kazanması bekleniyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı için geri sayım başladı. Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Teklifin Ekim ayı içinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor. İşte, TBMM'nin açılış tarihi...