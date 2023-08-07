Meclis ne zaman açılacak? TBMM'nin tatili o tarihte bitecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman çalışmalarına başlayacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Meclis yeni yasama döneminde de ekonomik ve sosyal pek çok kanuna imza atacak. İşte, TBMM yeni yasama dönemi tarihi...