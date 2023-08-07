Meclis ne zaman açılacak? TBMM'nin tatili o tarihte bitecek

TBMM Genel Kurulu tatilin ardından olağanüstü toplanmıştı. TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesi kabul edilmemişti. Meclis yakın zaman sonra yeniden olağanüstü toplanacak. Peki, Meclis ne zaman açılacak?

Meclis ne zaman açılacak? TBMM'nin tatili o tarihte bitecek - 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman çalışmalarına başlayacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Meclis yeni yasama döneminde de ekonomik ve sosyal pek çok kanuna imza atacak. İşte, TBMM yeni yasama dönemi tarihi...

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Meclis ne zaman açılacak? TBMM'nin tatili o tarihte bitecek - 2

TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer verilen kararda, TBMM'nin 15 Temmuz Cumartesi gününden başlayıp 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 14 Temmuz tarihli 16. birleşiminde karar verildiği kaydedildi.

Meclis ne zaman açılacak? TBMM'nin tatili o tarihte bitecek - 3

TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

16 Temmuz'da yasama çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 8 Ağustos Salı günü 2. kez olağanüstü toplanacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başvurusunu değerlendiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu 8 Ağustos Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı.

Toplantı çağrısının nedeni, Muğla Akbelen'deki maden gerginliği.

CHP, son zamları görüşmek için de Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmış, Genel Kurul 25 Temmuz Salı günü o çağrı üzerine toplanmıştı.

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