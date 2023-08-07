Meclis ne zaman açılacak? TBMM'nin tatili o tarihte bitecek
TBMM Genel Kurulu tatilin ardından olağanüstü toplanmıştı. TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesi kabul edilmemişti. Meclis yakın zaman sonra yeniden olağanüstü toplanacak. Peki, Meclis ne zaman açılacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman çalışmalarına başlayacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Meclis yeni yasama döneminde de ekonomik ve sosyal pek çok kanuna imza atacak. İşte, TBMM yeni yasama dönemi tarihi...