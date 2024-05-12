Meclis ne zaman tatile girecek? 2024 TBMM tatil tarihi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile gireceği tarih belli oldu. Gündemi yakından takip eden pek çok vatandaş da bu konuya dair net tarih bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek, hangi tarihte kapanacak?

Meclis ne zaman tatile girecek? 2024 TBMM tatil tarihi - 1

2024 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman tatile gireceği, ülke gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Memur maaş zammı, kira artışına yüzde 25 zam sınırı ve 9. Yargı Paketi gibi konuları takip edenler Meclis'in kapanış tarihine odaklandı.

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Meclis ne zaman tatile girecek? 2024 TBMM tatil tarihi - 2

TARİH BELLİ OLDU

Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Meclis'in tatile girmesi gerekiyor.


Meclis ne zaman tatile girecek? 2024 TBMM tatil tarihi - 3

Öte yandan gündemdeki konu başlıklarının TBMM'de görüşmeleri uzarsa, tatil ileri bir tarihe ertelenebilir.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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