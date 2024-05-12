Meclis ne zaman tatile girecek? 2024 TBMM tatil tarihi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile gireceği tarih belli oldu. Gündemi yakından takip eden pek çok vatandaş da bu konuya dair net tarih bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek, hangi tarihte kapanacak?
2024 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman tatile gireceği, ülke gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Memur maaş zammı, kira artışına yüzde 25 zam sınırı ve 9. Yargı Paketi gibi konuları takip edenler Meclis'in kapanış tarihine odaklandı.