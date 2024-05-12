Meclis ne zaman tatile girecek? 2024 TBMM tatil tarihi

2024 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman tatile gireceği, ülke gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Memur maaş zammı, kira artışına yüzde 25 zam sınırı ve 9. Yargı Paketi gibi konuları takip edenler Meclis'in kapanış tarihine odaklandı.