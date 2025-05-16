Meclis ne zaman tatile girecek? 2025 TBMM kapanış tarihi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman tatile gireceği, gündemdeki konu başlıklarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her yıl temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte Meclis'in kapanacağı tarih gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl Meclis gündemdeki yoğunluk nedeniyle geç kapanmıştı. Peki, Meclis bu yıl ne zaman tatile girecek?
Her yıl 3 aylık tatil dönemine giren Meclis'in bu yıl hangi aylarda kapalı olacağı araştırılmaya başladı. Yasa teklifleri ve gündem maddelerini yakından takip eden vatandaşlar, Meclis'in tatile gireceği takvimi merak ediyor. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek? İşte 2025 TBMM kapanış tarihi.