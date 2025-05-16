Meclis ne zaman tatile girecek? 2025 TBMM kapanış tarihi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman tatile gireceği, gündemdeki konu başlıklarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her yıl temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte Meclis'in kapanacağı tarih gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl Meclis gündemdeki yoğunluk nedeniyle geç kapanmıştı. Peki, Meclis bu yıl ne zaman tatile girecek?

Meclis ne zaman tatile girecek? 2025 TBMM kapanış tarihi - 1

Her yıl 3 aylık tatil dönemine giren Meclis'in bu yıl hangi aylarda kapalı olacağı araştırılmaya başladı. Yasa teklifleri ve gündem maddelerini yakından takip eden vatandaşlar, Meclis'in tatile gireceği takvimi merak ediyor. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek? İşte 2025 TBMM kapanış tarihi.

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Meclis ne zaman tatile girecek? 2025 TBMM kapanış tarihi - 2

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile gireceği tarih belli oldu.

Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2025 tarihinde Meclis'in tatile girmesi gerekiyor.

Ara verme veya tatil sırasında Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılabilir. Ayrıca Meclis Başkanı da doğrudan veya üyelerin beşte birinin yazılı talebi üzerine, Meclisi toplantıya çağırabilir. Ara verme veya tatil sırasında toplanan TBMM, toplantı için bir araya gelinen konu görüşülmeden ara verme veya tatile devam edemez.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü toplanır.

Meclis ne zaman tatile girecek? 2025 TBMM kapanış tarihi - 3

GÜNDEME GÖRE TATİL ERTELENEBİLİR

Öte yandan gündemdeki konu başlıklarının TBMM'de görüşmeleri uzarsa, tatil ileri bir tarihe ertelenebilir.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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