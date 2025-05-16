Meclis ne zaman tatile girecek? 2025 TBMM kapanış tarihi

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile gireceği tarih belli oldu.



Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2025 tarihinde Meclis'in tatile girmesi gerekiyor.



Ara verme veya tatil sırasında Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılabilir. Ayrıca Meclis Başkanı da doğrudan veya üyelerin beşte birinin yazılı talebi üzerine, Meclisi toplantıya çağırabilir. Ara verme veya tatil sırasında toplanan TBMM, toplantı için bir araya gelinen konu görüşülmeden ara verme veya tatile devam edemez.



Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü toplanır.