Meclis ne zaman tatile giriyor? TBMM'nin çalışma planında son durum

TBMM'nin çalışmaları vatandaşların gündeminde ilk sıralarda kendine yer buluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), çalışma süresinin uzatılması kararı da karar Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Şimdi tatil tarihi sorgulanıyor. Peki, Meclis ne zaman tatile giriyor?

Meclis ne zaman tatile giriyor? TBMM'nin çalışma planında son durum - 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına devam ediyor. Normal şartlarda 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM'nin gündeminde memur maaş zammı ve MTV düzenlemesi gibi önemli konular yer alıyor. Vatandaşlar ise TBMM'nin tatil tarihini öğrenmek istiyor. İşte, bu kapsamda en son gelişmeler...

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Meclis ne zaman tatile giriyor? TBMM'nin çalışma planında son durum - 2

MECLİS ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR


Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.

Meclis ne zaman tatile giriyor? TBMM'nin çalışma planında son durum - 3

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13 Haziran 2023 tarihli 4'üncü Birleşimi'nde karar verildi.

TBMM NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

TBMM'nin, memur maaş düzenlemesi ve diğer önemli kanunları yasalaştırdıktan sonra tatile girmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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