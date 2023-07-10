Meclis ne zaman tatile giriyor? TBMM'nin çalışma planında son durum

Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına devam ediyor. Normal şartlarda 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM'nin gündeminde memur maaş zammı ve MTV düzenlemesi gibi önemli konular yer alıyor. Vatandaşlar ise TBMM'nin tatil tarihini öğrenmek istiyor. İşte, bu kapsamda en son gelişmeler...