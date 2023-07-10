Meclis ne zaman tatile giriyor? TBMM'nin çalışma planında son durum
TBMM'nin çalışmaları vatandaşların gündeminde ilk sıralarda kendine yer buluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), çalışma süresinin uzatılması kararı da karar Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Şimdi tatil tarihi sorgulanıyor. Peki, Meclis ne zaman tatile giriyor?
Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına devam ediyor. Normal şartlarda 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM'nin gündeminde memur maaş zammı ve MTV düzenlemesi gibi önemli konular yer alıyor. Vatandaşlar ise TBMM'nin tatil tarihini öğrenmek istiyor. İşte, bu kapsamda en son gelişmeler...