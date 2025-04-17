Meclis tatil tarihi 2025: TBMM ne zaman tatil oluyor, tatil kaç gün?
Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl Meclis İç Tüzüğü gereği tatil oluyor. Bir süre çalışmalarına ara veren Meclis, ekim ayında yeni yasama yılına başlar. Yeni kararlar bekleyenler TBMM tatil tarihine odaklandı. Peki, Meclis bu yıl ne zaman tatil olacak?
TBMM, her sene üç ay süre ile tatile çıkar. Bu tatil sürecinde veya arada Cumhurbaşkanı tarafından toplantıya çağrılabilir. Öte yandan Meclis Başkanı da doğrudan ya da üyelerin beşte birinin istemiyle Meclis'i çağırma yetkisine sahiptir. İşte, 2025 TBMM tatil tarihi...