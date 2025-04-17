Meclis tatil tarihi 2025: TBMM ne zaman tatil oluyor, tatil kaç gün?

MECLİS NE ZAMAN TATİL OLUYOR?

TBMM, Meclis İç Tüzüğü'nde belirtildiği üzere ve Danışma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca da başka bir karar verilmediyse şayet 1 Temmuz günü tatile girer. Tatil süresi 3 aydan fazla olamaz.



Ara verme veya tatil sırasında Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılabilir. Ayrıca Meclis Başkanı da doğrudan veya üyelerin beşte birinin yazılı talebi üzerine, Meclisi toplantıya çağırabilir. Ara verme veya tatil sırasında toplanan TBMM, toplantı için bir araya gelinen konu görüşülmeden ara verme veya tatile devam edemez.



Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü toplanır.