Meclis tatili ne zaman? TBMM tatili ertelendi mi, çalışma süresi uzatıldı mı?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) her sene 3 ay kadar tatil dönemine girer. 2025 Meclis tatiline de kısa süre kala Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tatil tarihi ertelendi. Meclis yoğun gündemle çalışmalarına bir süre daha devam edecek. Peki, TBMM 2025 tatili ne zaman?
Meclis tatil tarihi, memur ve emekli maaş zamları ve ÖTV düzenlemesi gibi kritik kararlar nedeniyle merakla araştırılıyor. Öte yandan kısa süre içerisinde TBMM'de terörsüz Türkiye süreci için bir komisyon kurulması da beklenenler arasında. İşte, Meclis tatil tarihine dair detaylar...