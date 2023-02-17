Meclis (TBMM) ne zaman açılacak? Mustafa Elitaş'tan tarih açıklaması

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'in açılacağı tarihi duyurdu.



Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.



Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir" ifadelerini kullandı.



Buna göre; Meclis 21 Şubat 2023 Salı günü saat 15.00'ten itibaren çalışmalarına devam edecek.