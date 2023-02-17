Meclis (TBMM) ne zaman açılacak? Mustafa Elitaş'tan tarih açıklaması

Türkiye Büyük Meclisi'nin (TBMM) açılacağı tarihe ilişkin sorgulamalar sürüyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketleri nedeniyle, Meclis çalışmalarını erteledi. EYT ve sözleşmeliye kadro düzenlemesiyle ilgili haber bekleyen vatandaşlar ise Meclis'in açılmasını bekliyor. Peki, Meclis ne zaman açıklanacak? İşte Elitaş tarafından açıklanan tarih.

Meclis (TBMM) ne zaman açılacak? Mustafa Elitaş'tan tarih açıklaması - 1

'Meclis ne zaman açılacak?' Sorularına yanıt, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla birlikte Meclis'in açılacağı tarihi belirtti. Peki, Meclis (TBMM) ne zaman açılacak?

Meclis (TBMM) ne zaman açılacak? Mustafa Elitaş'tan tarih açıklaması - 2

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'in açılacağı tarihi duyurdu.

Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.

Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Buna göre; Meclis 21 Şubat 2023 Salı günü saat 15.00'ten itibaren çalışmalarına devam edecek.

Meclis (TBMM) ne zaman açılacak? Mustafa Elitaş'tan tarih açıklaması - 3

GÖZLER EYT DÜZENLEMESİNDE

Meclis faaliyetlerine 1 hafta ara verileceğini açıklayan Elitaş, EYT görüşmelerinin 21 Şubat’ta yapılacağını söyledi.

Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama da geride kaldı.

Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

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