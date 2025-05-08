Meclis (TBMM) ne zaman kapanacak? İşte 2025 Meclis'in tatile gireceği tarih
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile gireceği tarih, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her yıl belli tarihlerde tatile giren ve kapanan Meclis'in bu yıl tatile gireceği tarih kamuoyu tarafından merak ediliyor. Meclis'te yer alan kanun tekliflerini takip eden vatandaşlar, bir yandan da TBMM'nin tatil tarihlerini araştırıyor. Peki, Meclis ne zaman kapanacak?
Her yıl yaz aylarında kapanan ve tatil dönemine giren Meclis'in bu yıl hangi tarihlerde tatile gireceği merak konusu oldu. Anayasa'nın 93'üncü maddesinde yer alan Meclis tüzüğüne göre her yıl TBMM temmuz ayında tatile giriyor. Geçtiğimiz yıl gün yoğunluğu nedeniyle Meclis tatile geç çıkmıştı. Peki, bu yıl Meclis ne zaman kapanacak, tatile ne zaman girecek?