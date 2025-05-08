Meclis (TBMM) ne zaman kapanacak? İşte 2025 Meclis'in tatile gireceği tarih

Her yıl yaz aylarında kapanan ve tatil dönemine giren Meclis'in bu yıl hangi tarihlerde tatile gireceği merak konusu oldu. Anayasa'nın 93'üncü maddesinde yer alan Meclis tüzüğüne göre her yıl TBMM temmuz ayında tatile giriyor. Geçtiğimiz yıl gün yoğunluğu nedeniyle Meclis tatile geç çıkmıştı. Peki, bu yıl Meclis ne zaman kapanacak, tatile ne zaman girecek?