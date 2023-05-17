Meclis yeni döneme hazır

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 28. dönem milletvekilleri için hazırlıklarını tamamladı. Meclis şeref holünde, yeni milletvekilleri için kayıt masaları oluşturuldu. 16 siyasi partinin yer alacağı yeni Meclis'te, pazartesi günü yemin töreninin yapılması ardından on günlük sürede yeni Meclis Başkanının seçilmesi bekleniyor.

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Meclis yeni dönem için hazır. 14 Mayıs tarihi seçimlerin ardından Meclis Şeref Holü'nde, 28. dönem milletvekilleri için kayıt masaları oluşturuldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

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Genel seçim kesin sonuçları YSK tarafından takvimdeki gibi 19 Mayıs'ta açıklanırsa yeni Meclis'in üç gün sonra yani 22 Mayıs'ta toplanması gerekiyor. Ancak kesin sonuçlar Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminden sonra açıklanırsa Meclis 4 Haziran'da kapılarını açacak ve milletvekilleri yemin edecek.

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İçtüzük gereği Meclis Başkanı seçilene kadar en yaşlı üye Meclis’i yönetecek. O isim 1 Ocak 1948 doğumlu olan MHP Genel Başkanı  Devlet Bahçeli.

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CNN Türk- Kanal D yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçici Meclis Başkanlığı göreviyle ilgili Bahçeli ile görüştüğünü söyledi.

Erdoğan, "Hak onun. Hak onun olduğuna göre Devlet Bey ile inşallah bu süreci geçirmiş olacağız." dedi.

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600 milletvekili arasında kabineden 16 isim de bulunuyor. Bu isimler yemin ettikleri anda milletvekili olacaklar ve mevzuata göre milletvekilleri kabine üyesi olamıyor. Bu nedenle seçimin ikinci turu tamamlandıktan sonra yemin etmeleri üzerinde duruluyor.

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Yeni dönemde Meclis’te Cumhur ittifakı bünyesinde 5, Millet İttifakı bünyesinde 7, Emek ve Özgürlük ittifakı bünyesinde 4 olmak üzere toplam 16 parti Meclis'e girdi.

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Kadınların meclisteki temsil oranı da cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıktı. Önceki yasama döneminde yüzde 17,1 olan kadın milletvekili oranı yüzde 20,1'e çıktı.

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28. Dönem parlamentosunda ünlü isimler de var. Eski futbolcu Ünal Karaman, eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları, oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, gazeteciler Cengiz Çandar, Tuncay Özkan, Ali Öztunç, Şebnem Bursalı, Hulki Cevizoğlu, Osman Gökçek milletvekili oldu.

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