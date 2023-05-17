Meclis yeni döneme hazır

Genel seçim kesin sonuçları YSK tarafından takvimdeki gibi 19 Mayıs'ta açıklanırsa yeni Meclis'in üç gün sonra yani 22 Mayıs'ta toplanması gerekiyor. Ancak kesin sonuçlar Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminden sonra açıklanırsa Meclis 4 Haziran'da kapılarını açacak ve milletvekilleri yemin edecek.