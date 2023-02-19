Meclis'in açılış tarihi ertelendi: Meclis (TBMM) ne zaman, hangi gün açılacak?

'Meclis ne zaman açılacak?' Sorularına yanıt, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan gelmişti. Elitaş, Meclis'in 21 Şubat'a açılacağını duyurmuştu ancak tarihte değişikliğe gidildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.
Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."