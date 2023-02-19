Meclis'in açılış tarihi ertelendi: Meclis (TBMM) ne zaman, hangi gün açılacak?

Türkiye Büyük Meclisi'nin (TBMM) açılacağı tarihe ilişkin sorgulamalar sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketleri nedeniyle ara verilen Meclis görüşmeleri bir kez daha ertelendi. Peki, Meclis (TBMM) ne zaman, hangi gün açılacak?

Meclis'in açılış tarihi ertelendi: Meclis (TBMM) ne zaman, hangi gün açılacak? - 1

'Meclis ne zaman açılacak?' Sorularına yanıt, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan gelmişti. Elitaş, Meclis'in 21 Şubat'a açılacağını duyurmuştu ancak tarihte değişikliğe gidildi.

Meclis'in açılış tarihi ertelendi: Meclis (TBMM) ne zaman, hangi gün açılacak? - 2

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Meclis'in açılış tarihi ertelendi: Meclis (TBMM) ne zaman, hangi gün açılacak? - 3

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU


Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."

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