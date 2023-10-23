Meclis’in “sır küplerine” yapay zeka desteği geliyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Genel Kurul ve komisyonlardaki tüm konuşmaları satır satır kayıt altına almakla görevli stenograflara yapay zeka desteği geliyor. TBMM’nin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile ortak yürüttüğü, Tutanak Bilgi Sistemi Projesi ile yapay zeka stenograf gibi çalışacak, milletvekillerini tanıyıp konuşmalarını yazıya dökecek. TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanı Muhsine Çevik, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Yapay zeka da olsa stenografa ihtiyaç her zaman olacak çünkü kavgalı bir oturumda o sesleri ayırt edemez, kimin ne dediğini bilemez. Burada bir insana ihtiyaç var.” diye konuştu.
TBMM’nin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile yürüttüğü Tutanak Bilgi Sistemi Projesi’nin devreye girmesi halinde yapay zeka, milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu ve komisyonlardaki sesini tanıyıp, konuşmalarını yazıya dökecek.