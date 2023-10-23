Meclis’in “sır küplerine” yapay zeka desteği geliyor

TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanı Muhsine Çevik, TBMM’de Tutanak Hizmetleri Başkanlığı olarak toplamda 99 stenografın görev yaptığını, bunlardan 23’nün uzman stenograf olarak çalıştığını, 4 başkan yardımcısı ve bir başkanla çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Kendisinin de tutanak hizmetlerinin ilk kadın başkanı olduğunu ve iki yıldır bu görevi yürüttüğünü belirten Çevik, bu görevde olmaktan onur duyduğunu dile getirdi.

Parlamentoların yasama ve denetim faaliyetlerinin geleceğe aktarılması için kayıt altına alınması gerektiğini vurgulayan Çevik, bu nedenle tutanak hizmetlerinin tarihinin parlamentoların tarihiyle paralel olduğunu anlattı/