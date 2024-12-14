Meclis'te bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri TBMM'de kabul edildi. Görüşmeler sırasında Genel Kurul'da AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Bazı milletvekilleri birbirinin üzerine yürürken, gerginliğin büyümesini araya giren diğer milletvekilleri engelledi.

Meclis'te bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi - 1

TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

2025 yılı bütçeleri TBMM'de kabul edildi

TÜRKİYE HABERLERİ

Meclis'te bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi - 2

Bütçe görüşmeleri sırasında AK Partili milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Meclis'te bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi - 3

Genel Kurul'da gerilimin nedeni ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bütçe sunumuna AK Parti sıralarından gelen alkışlı destekti.

Meclis'te bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi - 4

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın milletvekillerinin sorularını yanıtlamaya başladığı sırada CHP milletvekilleri, Bak'a tepki göstererek sırtlarını döndü.

Meclis'te bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi - 5

Bunun üzerine CHP ve Saadet Partisi milletvekilleri Genel Kurul'u terketti.

Sunumun ardından salona dönen muhalelefet milletvekilleri ile iktidar milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Meclis'te bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi - 6

Bakan Bak, konuşması sırasında yaşanan tartışmalara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Enerji ve tempo yüksek olunca alışamıyorsunuz. Laf atmak bir ritüeldir, laf atmak sanattır. Biz de orada, o koltuklarda bulunduk. Soru sormasını, laf atmasını bileceksin. Eğer atamıyorsan kürsüden cevabını alırsın. Biz burada yıllarca çalıştık, biliyoruz bunu. 'Ben soru sormayacağım.' Sen bilirsin, ister sor ister sorma. Biz işimizi yaparız. Millete hizmet etmeye devam ederiz. Siz, 'İşinize bakın.' diyorsanız, yaparım işimi. Boşu boşuna laf atmaya gerek yok."

Meclis'te bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi - 7
Meclis'te bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi - 8
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