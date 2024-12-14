Meclis'te bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri TBMM'de kabul edildi. Görüşmeler sırasında Genel Kurul'da AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Bazı milletvekilleri birbirinin üzerine yürürken, gerginliğin büyümesini araya giren diğer milletvekilleri engelledi.
TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.