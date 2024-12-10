Meclis'te bütçe maratonu başladı: İlk gün iktidar ve ana muhalefet karşı karşıya geldi
Meclis Genel Kurulu'nda bütçe maratonu dün başladı. 12 gün boyunca kesintisiz sürecek olan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri 20 Aralık'ta tamamlanacak. Görüşmelerin ilk gününde iktidar ile ana muhalefet karşı karşıya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın gündeminde enflasyon ve asgari ücret varken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise belediyelerin SGK borcu ve kreşlerle ilgili durumuna tepkisini dile getirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çıkışına destek verirken MHP lideri de Bakırha'nın konuşmasını alkışlayarak karşılık verdi.
TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yönettiği bütçenin ilk günündeki görüşmeler, 12 saat 5 dakika sürdü.