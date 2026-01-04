Meclis'te ilginç istek: Sigara içmeyen işten erken çıksın
04.01.2026 12:06
AA
TBMM Dilekçe Komisyonu'na ilginç başvurular gelmeye devam ediyor. Başvurular arasında jandarmanın adının değiştirilmesi ve sigara içmeyen personelin erken paydos etmesine yönelik düzenleme yapılması istendi.
Meclis'te bireysel başvuru yapılabilen üç komisyondan biri olan Dilekçe Komisyonu'na ilginç başvurular geliyor.
28. Yasama Dönemi'nde şu ana kadar gelen başvuru sayısı yaklaşık 29 bine ulaştı.
İLGİNÇ TALEPLER GELDİ
Parlamentoya iletilen dilek ve şikayetleri inceleyen komisyona, en çok başvuru çalışma ve sosyal güvenlik, adalet hizmetleri, eğitim ve mali işlemlere ilişkin alanlarda yapıldı.
Komisyona gönderilen başvurular arasında ilginç ve dikkati çeken talepler de yer aldı.
"JANDARMANIN ADI CAN DAMARI OLSUN"
Dilekçe Komisyonu'na gelen ilginç veya dikkati çeken taleplerden bazıları şöyle:
"- Ramazan ayının resmi tatil ilan edilmesi
- Öğretmenler için 15 ile 20 gün arasında yıllık izin süresi belirlenmesi
- Jandarma isminin can damarı olarak değiştirilmesi
- Kadınların temel askerlik eğitimi almasını sağlayacak yasal düzenleme yapılması
- Sigara kullanmayan personelin mesaiden daha erken çıkması"
"- Üniversitelerin açık öğretim sınavlarında uygulanan dört yanlış bir doğruyu götürür kuralının kaldırılması
- Türkiye'de Starlink kullanımı için düzenleme yapılması
- Ehliyet sınavlarında puan sınırının 70'ten aşağı düşürülmesi
- Televizyonlarda yayımlanan şiddet, kavga, ve çatışma içeren olayların yayımlanmadan engellenmesi."