Meclis'te ilginç istek: Sigara içmeyen işten erken çıksın

Parlamentoya iletilen dilek ve şikayetleri inceleyen komisyona, en çok başvuru çalışma ve sosyal güvenlik, adalet hizmetleri, eğitim ve mali işlemlere ilişkin alanlarda yapıldı.

Komisyona gönderilen başvurular arasında ilginç ve dikkati çeken talepler de yer aldı.