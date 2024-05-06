Meclis’te İliç maden faciası sunumu: “Heyelan 2 dakikada 800 metre yol aldı”
Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden sahasında yaşanan heyelan felaketinde kayıp işçileri arama çalışmaları sürerken, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş bugün TBMM’de kurulan komisyonda felakete ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. 210 bin metrekare alanda 10 milyon metreküp yığın liç kaymasının yaşandığını anlatan AFAD Başkanı, “Heyelan yaklaşık 2 dakikalık sürede 800 metre yol aldı. Uluslararası heyelan hız sınıflandırmasına göre ‘aşırı hızlı heyelan’ olarak tanımlanmaktadır.” dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nda sunum yaptı.