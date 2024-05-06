Meclis’te İliç maden faciası sunumu: “Heyelan 2 dakikada 800 metre yol aldı”

Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden sahasında yaşanan heyelan felaketinde kayıp işçileri arama çalışmaları sürerken, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş bugün TBMM’de kurulan komisyonda felakete ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. 210 bin metrekare alanda 10 milyon metreküp yığın liç kaymasının yaşandığını anlatan AFAD Başkanı, “Heyelan yaklaşık 2 dakikalık sürede 800 metre yol aldı. Uluslararası heyelan hız sınıflandırmasına göre ‘aşırı hızlı heyelan’ olarak tanımlanmaktadır.” dedi.

Meclis’te İliç maden faciası sunumu: “Heyelan 2 dakikada 800 metre yol aldı” - 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nda sunum yaptı.

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Meclis’te İliç maden faciası sunumu: “Heyelan 2 dakikada 800 metre yol aldı” - 2

AFAD’ın afet ve acil durumlardaki ilk müdahale ile müdahale sonrası iyileştirmede dünyanın en iyi teşkilatlarından birisi olduğunu belirten Memiş, maden ocağındaki toprak kaymasının ardından yapılanları anlattı.

Yaşananın bir maden kazası olduğunu aktaran Memiş, liç yığınının hızlı şekilde hareket ettiğini belirtti.

Meclis’te İliç maden faciası sunumu: “Heyelan 2 dakikada 800 metre yol aldı” - 3

Toprak kaymasının ardından dört işçinin naaşlarına ulaşıldığını hatırlatan Memiş, beş işçiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Meclis’te İliç maden faciası sunumu: “Heyelan 2 dakikada 800 metre yol aldı” - 4

“HEYELAN 2 DAKİKADA 800 METRE YOL ALDI”

AFAD Başkanı Memiş, 210 bin metrekare alanda 10 milyon metreküp yığın liç kaymasının yaşandığını, liçin bir kısmının Sabırlı Deresine bir kısmının da manganez ocağına aktığını bildirerek, “Heyelan yaklaşık 2 dakikalık sürede 800 metre yol aldı. Uluslararası heyelan hız sınıflandırmasına göre ‘aşırı hızlı heyelan’ olarak tanımlanmaktadır.” diye konuştu.

Meclis’te İliç maden faciası sunumu: “Heyelan 2 dakikada 800 metre yol aldı” - 5

Bölgeye Erzincan, Sivas, Erzurum ve Tunceli’den ekipler sevk edildiğini kaydeden Memiş, ekiplerin manganez ocağı ve Sabırlı Deresine gönderildiğini dile getirdi.

Meclis’te İliç maden faciası sunumu: “Heyelan 2 dakikada 800 metre yol aldı” - 6

Memiş, termal ve toprak altı cihazlarla sahada tarama yaptıklarını, kimyasal riskin sürekli ölçüldüğünü aktardı.

Meclis’te İliç maden faciası sunumu: “Heyelan 2 dakikada 800 metre yol aldı” - 7

Daha sonra Memiş ve AFAD yetkilileri, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

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