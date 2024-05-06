Meclis’te İliç maden faciası sunumu: “Heyelan 2 dakikada 800 metre yol aldı”

“HEYELAN 2 DAKİKADA 800 METRE YOL ALDI”

AFAD Başkanı Memiş, 210 bin metrekare alanda 10 milyon metreküp yığın liç kaymasının yaşandığını, liçin bir kısmının Sabırlı Deresine bir kısmının da manganez ocağına aktığını bildirerek, “Heyelan yaklaşık 2 dakikalık sürede 800 metre yol aldı. Uluslararası heyelan hız sınıflandırmasına göre ‘aşırı hızlı heyelan’ olarak tanımlanmaktadır.” diye konuştu.