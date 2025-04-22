Meclis'te renkli görüntüler: Numan Kurtulmuş koltuğunu devretti

"Bundan 105 sene evvel bugün Ulus'ta bulunan 1'inci Meclis'te, Gazi Meclisimizin açılışı gerçekleştirildi. TBMM bildiğiniz gibi, 'Gazi Meclis' olarak isimlendirdiğimiz bir Meclis'tir, çünkü TBMM iki kere gazi olmuştur." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bunlardan birincisi, Cumhuriyetin kuruluşunu ilan etmeden önce Anadolu'nun, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin karargahı ve ordugahı olmuştur. Kurtuluş mücadelemiz TBMM'deki kişiler tarafından organize edilmiş ve yönetilmiştir. Ardından Gazi Meclis, içinden binlerce, on binlerce şehit vermiş bu milletin temsilcileri olan milletvekilleri, Kurtuluş mücadelemize atfen 'gazi' ünvanını almıştır.

İkinci 'gazi' ünvanını alışı ise 15 Temmuz gecesinde gerçekleşmiştir. Türkiye de demokrasiyi durdurmak, milletin iradesini ortadan kaldırmak için harekete geçen ve kökü dışarıda olan birtakım unsurların o akşam yaptıkları askeri operasyonlar sırasında, TBMM; bu salonda, bütün partilerden milletvekillerimiz, dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman önderliğinde bir araya gelmiş, çalışmalarına devam etmiştir. Meclis burada çalışırken uçaklardan, helikopterlerden atılan bombalarla TBMM bombalanmıştır. Bu bakımdan TBMM 2'nci kez ‘gazi’lik ünvanını 15 Temmuz gecesi almıştır."