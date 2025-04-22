Meclis'te renkli görüntüler: Numan Kurtulmuş koltuğunu devretti

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel gündemle toplandı. İstiklal Marşı'yla açılan Genel Kurul'daki oturuma çok sayıda çocuk katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, koltuğunu dördüncü sınıf öğrencisi Berra Koramaz'a devretti.

Meclis'te renkli görüntüler: Numan Kurtulmuş koltuğunu devretti - 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, çocuk özel gündemiyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Oturuma, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, milletvekilleri ve çok sayıda çocuk katıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meclis'te renkli görüntüler: Numan Kurtulmuş koltuğunu devretti - 2

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oturumu açtı ve Genel Kurul’da İstiklal Marşı okundu.

Ardından konuşan Kurtulmuş, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, devletimizin ve milletimizin en önemli resmi bayramlarından biridir." dedi.

Meclis'te renkli görüntüler: Numan Kurtulmuş koltuğunu devretti - 3

"Bundan 105 sene evvel bugün Ulus'ta bulunan 1'inci Meclis'te, Gazi Meclisimizin açılışı gerçekleştirildi. TBMM bildiğiniz gibi, 'Gazi Meclis' olarak isimlendirdiğimiz bir Meclis'tir, çünkü TBMM iki kere gazi olmuştur." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bunlardan birincisi, Cumhuriyetin kuruluşunu ilan etmeden önce Anadolu'nun, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin karargahı ve ordugahı olmuştur. Kurtuluş mücadelemiz TBMM'deki kişiler tarafından organize edilmiş ve yönetilmiştir. Ardından Gazi Meclis, içinden binlerce, on binlerce şehit vermiş bu milletin temsilcileri olan milletvekilleri, Kurtuluş mücadelemize atfen 'gazi' ünvanını almıştır.
İkinci 'gazi' ünvanını alışı ise 15 Temmuz gecesinde gerçekleşmiştir. Türkiye de demokrasiyi durdurmak, milletin iradesini ortadan kaldırmak için harekete geçen ve kökü dışarıda olan birtakım unsurların o akşam yaptıkları askeri operasyonlar sırasında, TBMM; bu salonda, bütün partilerden milletvekillerimiz, dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman önderliğinde bir araya gelmiş, çalışmalarına devam etmiştir. Meclis burada çalışırken uçaklardan, helikopterlerden atılan bombalarla TBMM bombalanmıştır. Bu bakımdan TBMM 2'nci kez ‘gazi’lik ünvanını 15 Temmuz gecesi almıştır."

Meclis'te renkli görüntüler: Numan Kurtulmuş koltuğunu devretti - 4

"CUMHURİYET, ÇOCUKLARA EMANET"

Kurtulmuş, TBMM'nin Türkiye'nin en önemli mekanlarından birisi olduğunu ve Meclis'in milletin iradesine sahip çıkacak çalışmalara imza atacağını söyledi.

Meclis Başkanı ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklara emanet olduğunu ve Türkiye'nin gelecek nesillerle birlikte daha güçlü bir ülke haline geleceğini söyledi.

Meclis'te renkli görüntüler: Numan Kurtulmuş koltuğunu devretti - 5

KURTULMUŞ KOLTUĞUNU DEVRETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, daha sonra Başkan ve Divan Üyelikleri için sunulan önergeyi okuttu.

Önerge ile TBMM Kupası ve yarışmalarında derece alan çocuklar Meclis Başkanı ve Katip Üye olarak seçildi.

Meclis'te renkli görüntüler: Numan Kurtulmuş koltuğunu devretti - 6

Kurtulmuş, Başkanlık Divanı'nda bulunan TBMM Başkanı koltuğunu, 4'üncü sınıf öğrencisi Berra Koramaz'a devretti.

Çocuk Başkan Berra Koramaz, çocukların Meclis kürsüsünden gerçekleştirdiği konuşmaların ardından özel oturumu kapattı.

Meclis'te renkli görüntüler: Numan Kurtulmuş koltuğunu devretti - 7
Meclis'te renkli görüntüler: Numan Kurtulmuş koltuğunu devretti - 8
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