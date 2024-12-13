Meclis'te tansiyon yine yükseldi: Bakan Kurum ve CHP'li milletvekilleri arasında İzmir Körfezi tartışması
Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde tansiyon yine yükseldi. Genel Kurul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile CHP'liler arasında İzmir Körfezi tartışması yaşandı.
TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.
Bütçe görüşmelerinin devam ettiği Meclis Genel Kurulu'nda bir kez daha İzmir Körfezi tartışması yaşandı.