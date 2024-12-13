Meclis'te tansiyon yine yükseldi: Bakan Kurum ve CHP'li milletvekilleri arasında İzmir Körfezi tartışması

Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde tansiyon yine yükseldi. Genel Kurul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile CHP'liler arasında İzmir Körfezi tartışması yaşandı.

Meclis'te tansiyon yine yükseldi: Bakan Kurum ve CHP'li milletvekilleri arasında İzmir Körfezi tartışması - 1

TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

Bütçe görüşmelerinin devam ettiği Meclis Genel Kurulu'nda bir kez daha İzmir Körfezi tartışması yaşandı.

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Meclis'te tansiyon yine yükseldi: Bakan Kurum ve CHP'li milletvekilleri arasında İzmir Körfezi tartışması - 2

Tartışma Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sözleri üzerine başladı.

zmir Körfezi için yapılan çalışmaları da anlatan Bakan Kurum, Plan Bütçe Komisyonunda İzmir Körfezi'nden getirdiği suyu anımsattı. "Rahat olun, bu sefer yanımda bir şişe getirmedim." diyen Kurum, yapay zeka ile tasarlanmış Körfez’in 10 yıl sonraki halini resmeden bir görseli milletvekillerine gösterdi.

Meclis'te tansiyon yine yükseldi: Bakan Kurum ve CHP'li milletvekilleri arasında İzmir Körfezi tartışması - 3

Fotoğrafın fikir sahibinin yapay zeka, eser sahibinin ise İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirten Kurum, "Hatırlayacaksınız Sayın Özgür Özel, 'belediye başkan adaylarımızı yapay zeka ile belirliyoruz' demişti. Biz de 'yapay zekanın belirlediği adayların yönettiği şehirleri, doğal olarak yapay zekaya soralım' istedik. Dünyanın en gelişmiş yapay zeka uygulamalarından birini kullandık. Uygulamaya, İzmir Körfezi'nin halihazırdaki durumunu, oksijen ve amonyak verilerini, çamur seviyesini ve mevcut arıtma kapasitesini yazdık. Eğer İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekli önlemleri almazsa, 2034 yılında Körfezin ne durumda olacağını sorduk. Yapay zeka uygulaması da mevcut durumu göz önünde bulundurarak karşımıza işte böyle bir İzmir Körfezi çıkardı." dedi.

Meclis'te tansiyon yine yükseldi: Bakan Kurum ve CHP'li milletvekilleri arasında İzmir Körfezi tartışması - 4

"YAPAY ZEKA DEĞİL YAPAN ZEKA LAZIMMIŞ"

Fotoğrafta balıkların yaşamlarının son bulduğu, mavinin siyaha döndüğü bir körfez, kokuya ve kirliliğe dayanamayıp İzmir'i terk eden insanlardan kalan köhneleşmiş evler olduğuna işaret eden Kurum, "İşte yapay zekayla belirlenen belediye başkanının elindeki İzmir Körfezi, müdahale edilmezse 10 yıl sonra maalesef böyle olacak. Demek ki neymiş, İzmir'e yapay zeka değil, yapan zeka lazımmış. Güzel İzmir'imiz merak etmesin dün Haliç'i, bu iş bilmez yönetimlerin eline nasıl terk etmediysek bugün de İzmir'i terk etmeyeceğiz." dedi.

Meclis'te tansiyon yine yükseldi: Bakan Kurum ve CHP'li milletvekilleri arasında İzmir Körfezi tartışması - 5

Bakan Kurum'un konuşmasının ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Sayın Bakan'ın İzmir Körfezi ile ilgilenmesinden çok memnunuz. Çünkü orası birilerinin ima ettiği gibi Yunan toprağı değil. Siz 22 yıldır İzmir'i bir türlü alamıyorsunuz diye orayı düşman toprağı sanmayın." ifadesini kullandı.

Meclis'te tansiyon yine yükseldi: Bakan Kurum ve CHP'li milletvekilleri arasında İzmir Körfezi tartışması - 6

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un kürsüden milletvekillerine gösterdiği yapay zekayla hazırlanan İzmir Körfezi'nin 10 yıl sonraki simülasyonuna karşılık Emir, yapay zekayla hazırladıkları "iklim sorunu devam ederse Türkiye'nin 10 yıl sonraki simülasyonunu" gösterdi. Emir, "İklim değişikliğiyle mücadele edecekseniz, adres burası." dedi.

Meclis'te tansiyon yine yükseldi: Bakan Kurum ve CHP'li milletvekilleri arasında İzmir Körfezi tartışması - 7

CHP Grup Başkanvekili Emir'in İzmir ile ilgili açıklamalarına da yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "İzmir bizim için güzel İzmir'dir. İzmir'e 'gavur İzmir' diyen kendisi gavurdur, asla kabul etmiyoruz. İnşallah İzmirlilerin desteğiyle İzmir'i çöpten, çukurdan, çamurdan kurtaracağız." diye konuştu.

Meclis'te tansiyon yine yükseldi: Bakan Kurum ve CHP'li milletvekilleri arasında İzmir Körfezi tartışması - 8

Genel Kurul'da Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in verdiği araya rağmen tartışma sürdü. 

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Ergene ve Gediz'den nehirlerinden getirdiği kirli suyu Bakan Kurum'a götürdü. Kurum'un şişeyi vurarak düşürmesi üzerine Genel Kurul'da tansiyon yükseldi.

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