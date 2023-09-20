Meclis’te yeni dönem için üst düzey güvenlik önlemleri: Anti-drone sistemi devreye alındı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni yasama yılı öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Koruma Daire Başkanlığı bünyesindeki personel, patlayıcı maddeden rehine müzakereye kadar pek çok eğitimden geçirilirken anti-drone sistemi geliştirildi, ziyaretçi giriş kartlarına alan bazlı sınırlama getirildi.

Meclis’te yeni dönem için üst düzey güvenlik önlemleri: Anti-drone sistemi devreye alındı - 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı, 1 Ekim Pazar günü başlayacak. Yeni yasama yılı öncesi TBMM’de güvenlik tedbirleri de artırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meclis’te yeni dönem için üst düzey güvenlik önlemleri: Anti-drone sistemi devreye alındı - 2

Koruma Daire Başkanlığı tarafından yaklaşık 600 personelle, özgürlük ve güvenlik dengesi içerisinde, gelen misafirlerin memnuniyetini gözeten kademeli güvenlik sistemi gözden geçirildi. Yeni yasama yılı öncesinde özgürlük ve güvenlik dengesi gözetilerek yeni adımlar atıldı.

Meclis’te yeni dönem için üst düzey güvenlik önlemleri: Anti-drone sistemi devreye alındı - 3

Mevcuttaki uygulamaya göre, TBMM’ye girişte, ziyaretçilerin kimlik bilgileri sorgulanıyor, ziyaretçiler tek tek yüz taramasından geçiriliyor.

Meclis’te yeni dönem için üst düzey güvenlik önlemleri: Anti-drone sistemi devreye alındı - 4

Meclis ve çevresi 1000’i aşkın kamera ile gece gündüz izleniyor. Komuta Kontrol Merkezindeki ekipler tarafından anlık görüntüler, 7 gün 24 saat takip ediliyor.

Meclis’te yeni dönem için üst düzey güvenlik önlemleri: Anti-drone sistemi devreye alındı - 5

Plaka tanıma sistemine kayıtlı olmayan araçların TBMM'ye girişi ise yapılmıyor.

Meclis’te yeni dönem için üst düzey güvenlik önlemleri: Anti-drone sistemi devreye alındı - 6

Yeni yasama yılı hazırlıkları kapsamında, ziyaretçilerin girişlerinde polis ekiplerinin kullandığı cihazlarda yenilemeye gidilirken, sıvı arama detektörlerinin sayısı artırıldı.

Meclis’te yeni dönem için üst düzey güvenlik önlemleri: Anti-drone sistemi devreye alındı - 7

TBMM'de havadan tehditlere karşı Ankara güvenliği kapsamında anti-drone sistemi kullanılıyor. Havadan gelebilecek İHA, SİHA ve drone saldırılarına karşı sistem, söz konusu cihazları etkisiz hale getiriyor. Bu kapsamda TBMM, ASELSAN’ın yerli sistemini kullanırken, mevcut sisteme ilaveler yapıldı.

Meclis’te yeni dönem için üst düzey güvenlik önlemleri: Anti-drone sistemi devreye alındı - 8

GİRİŞ KARTLARINA ALAN BAZLI SINIRLAMA

Mevcuttaki uygulamaya göre, ziyaretçiler Meclis’e çipli giriş kartlarıyla giriş yapabiliyor. Ziyaret edecekleri yere göre farklı renkte kartlar ziyaretçilere veriliyor. Yeni yasama yılı öncesi Meclis'te ziyaretçi kartları bölgesel olarak yeniden düzenlendi, kartlara alansal farklılık getirildi. Buna göre, parti gruplarını ziyaret etmek için ana bina kartı verilen ziyaretçi, grup toplantı salonlarına, Kulis'e ya da Şeref Holü’ne giremeyecek.

Meclis’te yeni dönem için üst düzey güvenlik önlemleri: Anti-drone sistemi devreye alındı - 9

TBMM’de siyasi partilerin grup toplantısı yaptığı günlerde ziyaretçi sayısı on binleri bulurken, TBMM Koruma Daire Başkanlığı tarafından 27.Dönem 6. yasama yılında grup toplantılarına gelen ziyaretçiler için üçüncü bir kontrol noktası oluşturulmuştu. Mevcut uygulama, bu dönemde de devam edecek. Ziyaretçiler grup toplantı salonlarının yer aldığı ana bina öncesi, bir kez daha kontrol noktasından geçirilecek ve bu sayede grup ziyaretçi kartı olmayan kişilerin girişleri engellenecek.

Meclis’te yeni dönem için üst düzey güvenlik önlemleri: Anti-drone sistemi devreye alındı - 10

Yeni yasama yılı öncesinde TBMM’de personel de eğitimden geçirildi. Koruma Daire Başkanlığına bağlı personel, rehine müzakere, protokol ve nezaket kuralları, stres ile baş etme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, psikolojik harekat tarzı ve terörizm, şahıs üst arama -araç arama usul ve esasları, resmi evraklar ve resmi evrakta sahtecilik, patlayıcı maddeler- şüpheli madde ve paketlere yaklaşım tarzı, kolluk etik ilkelerinin uygulanması eğitiminin yanı sıra kriz yönetimi ve öfke kontrolü eğitimi aldı.

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