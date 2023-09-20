Meclis’te yeni dönem için üst düzey güvenlik önlemleri: Anti-drone sistemi devreye alındı
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni yasama yılı öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Koruma Daire Başkanlığı bünyesindeki personel, patlayıcı maddeden rehine müzakereye kadar pek çok eğitimden geçirilirken anti-drone sistemi geliştirildi, ziyaretçi giriş kartlarına alan bazlı sınırlama getirildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı, 1 Ekim Pazar günü başlayacak. Yeni yasama yılı öncesi TBMM’de güvenlik tedbirleri de artırıldı.