Meclis'te yeni yasama yılı resepsiyonu: Devletin zirvesi bir araya geldi
Meclis'in yeni yasama yılı için yapılan resepsiyon, devletin zirvesini buluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM heyetiyle sohbet etti. AK Parti ile yollarını ayıran Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan da uzun bir sürenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.
Meclis'te yeni yasama yılının başlaması nedeniyle resepsiyon düzenlendi.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliği yaptığı resepsiyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bakanlar katıldı.
Resepsiyonda, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin liderleri de katıldı.