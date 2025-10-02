Meclis'te yeni yasama yılı resepsiyonu: Devletin zirvesi bir araya geldi

Meclis'in yeni yasama yılı için yapılan resepsiyon, devletin zirvesini buluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM heyetiyle sohbet etti. AK Parti ile yollarını ayıran Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan da uzun bir sürenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.

Meclis'te yeni yasama yılının başlaması nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliği yaptığı resepsiyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bakanlar katıldı.

Resepsiyonda, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin liderleri de katıldı.

ERDOĞAN'DAN F-35 SORUSUNA YANIT

Erdoğan resepsiyonda, F-35 savaş uçağı alım sürecine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşmeye dair bilgi verdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Biz onlara dedik ki; 'Parayı verdik, siz hala F-35'ler vermediniz.' Şimdi takibini yapıyoruz." dedi.

ERDOĞAN, DEM PARTİLİLERLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan resepsiyonda, DEM Partililerle sohbet etti.

Erdoğan ayaküstü sohbetin ardından, DEM Parti heyetiyle baş başa bir görüşme de gerçekleştirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Yasal düzenleme beklentimizi dile getirdik." dedi.

ERDOĞAN, BAHÇELİ İLE SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de sohbet etti.

Cumhur İttifakı'nın iki ortağı daha sonra yemek standına gitti.

ERDOĞAN, DAVUTOĞLU VE BABACAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda AK Parti ile yollarını ayıran iki isimle uzun bir sürenin ardından bir araya geldi.

Bu isimler Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dı.

YAN YANA OTURDULAR

Davutoğlu ile Babacan, siyasi parti temsilcileriyle birlikte mermerli salonda sohbet eden Erdoğan ile yan yana oturdu.

BAKAN TUNÇ'TAN YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

Resepsiyonda bakanlardan da önemli açıklamalar geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin yeni yargı paketine ilişkin sorularını yanıtladı.

Tunç "Hukuk davalarını kapsayan bir paket. Yargılanmaları kısa sürede tamamlanmasını ön görüyor" dedi.

Tunç, "Kadına karşı şiddet hariç boşanma davalarında arabuluculuk uygulamasını kullanmayı tartışıyoruz" açıklamasında bulundu.

"DİYALOG ZEMİNİ OLUŞTU"

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, resepsiyonun sonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Bütün siyasi görüşlerin mücadele ettiği, fikri ve siyasi mücadele alanının Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu 10 yıllar boyunca söylüyoruz." diyen Kurtulmuş, "Özellikle Terörsüz Türkiye ile ilgili çalışmaları başlatıp komisyon toplantılarını yapmaya başladığımızdan bu yana partiler arasında ciddi ve kuvvetli bir diyalog zemininin oluştuğunu görüyorum." ifadelerini kullandı.

MUSTAFA KESER SAHNE ALDI

Resepsiyonda ünlü sanatçı Mustafa Keser, Cumhurbaşkanı'nın isteğiyle sahne aldı.

