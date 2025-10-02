Meclis'te yeni yasama yılı resepsiyonu: Devletin zirvesi bir araya geldi

"DİYALOG ZEMİNİ OLUŞTU"

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, resepsiyonun sonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Bütün siyasi görüşlerin mücadele ettiği, fikri ve siyasi mücadele alanının Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu 10 yıllar boyunca söylüyoruz." diyen Kurtulmuş, "Özellikle Terörsüz Türkiye ile ilgili çalışmaları başlatıp komisyon toplantılarını yapmaya başladığımızdan bu yana partiler arasında ciddi ve kuvvetli bir diyalog zemininin oluştuğunu görüyorum." ifadelerini kullandı.