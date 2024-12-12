Meclis'te Yenidoğan Çetesi gerilimi

Memişoğlu, "Kıdemli cerrah olarak, çömezleri muhatap almadım. Ancak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sorumluluğu çerçevesinde birkaç şey söylemek zorundayım. Bakın burada, 'Beni İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne Mehmet Müezzinoğlu'nun atadığı, 2016 yılındaki soruşturma kapsamında bana talimat verildiği' iddia edildi. Google'a girin bakın, il müdürü olarak atandığımı, il müdürlüğü dönemimde hangi bakanlarla çalıştığımı görmeniz için birkaç saniyeniz yeter." diye konuştu.