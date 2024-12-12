Meclis'te Yenidoğan Çetesi gerilimi
Meclis Genel Kurulu'nda Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile muhalefet arasında sert tartışmalar yaşandı. Tartışmanın nedeni ise Yenidoğan Çetesi soruşturmasıydı. Memişoğlu, "seyirci kalındı" iddialarına ilişkin "Defalarca söyledik, işin başında biz vardık. İşin doğası gereği gizlilik içerisinde yürütülen soruşturma aşamasında savcılık makamı ve emniyet güçleriyle çalıştık, özel denetimleri biz yaptık." dedi.
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşüldü.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi davasıyla ilgili tüm gerçekleri Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde açıkladığını belirtti.