Meclis'te Yenidoğan Çetesi gerilimi

Meclis Genel Kurulu'nda Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile muhalefet arasında sert tartışmalar yaşandı. Tartışmanın nedeni ise Yenidoğan Çetesi soruşturmasıydı. Memişoğlu, "seyirci kalındı" iddialarına ilişkin "Defalarca söyledik, işin başında biz vardık. İşin doğası gereği gizlilik içerisinde yürütülen soruşturma aşamasında savcılık makamı ve emniyet güçleriyle çalıştık, özel denetimleri biz yaptık." dedi.

Meclis'te Yenidoğan Çetesi gerilimi - 1

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşüldü.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi davasıyla ilgili tüm gerçekleri Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde açıkladığını belirtti.

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Meclis'te Yenidoğan Çetesi gerilimi - 2

Gerçeklere tahammül edemeyenlerin olduğunu söyleyen Memişoğlu, bazı kişilerin kamuoyuna yalan söylemekten vazgeçmediğini ifade etti.

Meclis'te Yenidoğan Çetesi gerilimi - 3

MİTOMANİ GERİLİMİ

"Birilerinin patolojik yalan söyleme hastalığı olan 'mitomani'ye yakalandıklarını psikiyatrist olmasam da genel cerrahi hocası olarak görüyorum. Bize başvururlarsa tedavileri için elimizden geleni yapacağımızı açıkça ifade ediyorum." ifadelerini kullanan Memişoğlu, "İşin başında biz vardık. İşin doğası gereği gizlilik içerisinde yürütülen soruşturma aşamasında savcılık makamı ve emniyet güçleriyle çalıştık, özel denetimleri biz yaptık." dedi.

Meclis'te Yenidoğan Çetesi gerilimi - 4

Bu sırada muhalefet milletvekillerinin tepki göstermesi üzerine Memişoğlu, "Tahammül edin, gerçekleri öğrenin, algı yaratmayın, algı oluşturmayın" dedi.

Meclis'te Yenidoğan Çetesi gerilimi - 5

Soruşturmanın gizliliği kapsamında elde edilen her bilginin eş zamanlı kendilerine gelmediğine işaret eden Memişoğlu, bunun acizlik değil, soruşturmanın gizliliğini korumak için başvurulan zorunlu bir yöntem olduğunu anlattı. 

Meclis'te Yenidoğan Çetesi gerilimi - 6

Memişoğlu, "Kıdemli cerrah olarak, çömezleri muhatap almadım. Ancak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sorumluluğu çerçevesinde birkaç şey söylemek zorundayım. Bakın burada, 'Beni İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne Mehmet Müezzinoğlu'nun atadığı, 2016 yılındaki soruşturma kapsamında bana talimat verildiği' iddia edildi. Google'a girin bakın, il müdürü olarak atandığımı, il müdürlüğü dönemimde hangi bakanlarla çalıştığımı görmeniz için birkaç saniyeniz yeter." diye konuştu.

Meclis'te Yenidoğan Çetesi gerilimi - 7

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu'nun kullandığı sözler nedeniyle uyarıda bulundu. Muhalefet milletvekilleri ise Bakan Memişoğlu'nun sözleri nedeniyle özür dilemesini istedi.

Tartışmaların ardından Sağlık Bakanlığı'nın 2025 bütçesi kabul edildi.

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