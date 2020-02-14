Meclis'te yüksek tansiyon

Gece geç saatlere kadar mesainin devam ettiği Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yüksekti. AK Parti ile CHP arasında "FETÖ" tartışması yaşanırken, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın sözleri ise AK Parti ile HDP arasında gerilim yaşanmasına neden oldu. Genel Kurul'da son olarak AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında çıkan tartışma üzerine birleşime ara verildi ancak gerginlik arada da devam etti.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 14.02.2020 - 04:46





Genel Kurul'da AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ile CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal arasında çıkan FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması büyüdü. Gerilimin artması üzerine Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi.

Bu sırada Özkan ile Tanal birbirlerinin üzerine yürüdü. Diğer milletvekillerinin de müdahil olması üzerine Genel Kurul'da milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı.

Genel Kurul'da bir diğer tartışma ise AK Parti ve HDP arasında yaşandı.

Tartışmanın fitilini HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın terör örgütünü "silahlı muhalefet" olarak niteleyen sözleri ateşledi.

Genel Kurul'da tansiyonun yükselmesi üzerine oturuma ara verildi.

Aranın ardından toplanan Genel Kurul'da HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'a sarf ettiği sözler nedeniyle bir oturumdan geçici çıkarma cezası verildi. Ayrıca Işık'ın sözlerinin meclis tutanaklarından çıkarılması kararı alındı.

Genel Kurul'da son olarak, AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Görüşmeler sırasında söz alan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, "Peşin doğal gaz alıyorum, kartım var ama sonradan bana doğal gaz fiyat farkı geliyor. Çünkü soygun düzenini böyle kurdunuz. Bu soygun olduğu sürece doğal gaz tüketenlerin yüzüne nasıl bakıyorsunuz?" diye sordu. Yokuş, daha sonra bir memurun yazdığını dile getirdiği "Az yiyin beyler, az yiyin" şiirini okudu.

Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri, Yokuş'a tepki gösterdi.

Sataşmadan söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bu üslubun, AK Parti'ye alenen hakaret olduğunu söyledi.

AK Parti hükümetlerinin, 17 yıl boyunca milletin kaynaklarını mali disiplinle yine milletin hizmetine sunmaya çalıştığını belirten Özkan, "Milletimiz eğer 10 küsur seçimden beri bu davaya, reisimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yol vermişse bu milletin kaynaklarını en disiplinli şekilde kamu finansmanında kullandığımız içindir" dedi.

Özkan, Yokuş'un AK Parti Grubu'na yönelik bu kaba ve yaralayıcı üslubunu bir kenara bırakması gerektiğini vurguladı.

Bu sırada AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.

İki partiye mensup milletvekilleri, birbirlerinin üzerine yürüdü.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, milletvekillerini uyararak, yerlerine oturmalarını istedi. Bilgiç, tartışmanın sürmesi üzerine birleşime ara verdi.

Gerginlik bir süre arada da devam etti. Bunun üzerine tekrar Genel Kurul Salonu'na gelen TBMM Başkanvekili Bilgiç, Başkanlık kürsüsü önüne yığılan milletvekillerine dağılmaları uyarısında bulundu.

Bilgiç, birleşimi 18 Şubat Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.