Meclis’te yasalaştı: Noterlik, avukatlık stajı ve boşanma davalarına yeni düzenleme (Yeni yasayla birlikte neler değişecek?)
SON DAKİKA HABERİ: Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Yasa, avukatlık stajından, noterlik kanununa ve boşanma davalarına kadar pek çok alanda yeni düzenlemeler içeriyor. Yeni düzenlemeye göre artık noterlerin ücret tarifesi mart yerine ocak ayında belirlenecek. El yazısıyla imzalanarak hazırlanan noterlik işlemleri, güvenli elektronik imzayla Türkiye Noterler Birliği’nin bilişim sistemine kaydedilecek. Düzenleme boşanma davalarında da yenilikler içeriyor. Buna göre, boşanma davasının reddinin kesinleşmesinin ardından ortak hayat kurulamamışsa yeniden dava açmak için gereken süre kısaltıldı.
Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’de kabul edilerek yasalaştı.Yasayla birlikte avukatlık stajı, noterler ve boşanma davalarında yeni düzenlemelere gidildi.