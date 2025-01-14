Medine 5 kişiye hayat verdi! Ailesi organları gözyaşları içinde uğurladı

Rize’de geçirdiği trafik kazası sonrası tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Medine Yılmaz'ın (18) karaciğeri, böbrekleri ve korneaları, 5 hastaya umut oldu. Yılmaz’ın ailesi, nakledilmek için hastaneden çıkarılan organları gözyaşları içerisinde el sallayarak uğurladı.

Medine 5 kişiye hayat verdi! Ailesi organları gözyaşları içinde uğurladı - 1

Salarha beldesinde 3 Ocak’ta yolun karşısına geçmeye çalışan Medine Yılmaz ile babası Ali Faik Yılmaz’a (56) otomobil çarptı. Kazada üniversiteye hazırlanan Medine Yılmaz ile Ali Faik Yılmaz yaralandı. Yaralı baba ve kız, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ali Faik Yılmaz kısa süre sonra taburcu edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Medine Yılmaz’ın beyin ölümü gerçekleşti.

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Medine 5 kişiye hayat verdi! Ailesi organları gözyaşları içinde uğurladı - 2

Rize Organ Nakli Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, Medine’nin organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Yılmaz’ın organları, ameliyatla alındı.

Medine 5 kişiye hayat verdi! Ailesi organları gözyaşları içinde uğurladı - 3

Medine Yılmaz’ın iki böreğinden biri Sivas’a, karaciğeri, diğer böbreği ve korneaları Samsun‘a gönderildi. Organlar transfer edilmek için özel dolaplarla hastaneden çıkarıldı. Yılmaz’ın ailesi organları gözyaşları içerisinde el sallayarak uğurladı.

Medine 5 kişiye hayat verdi! Ailesi organları gözyaşları içinde uğurladı - 4

"5 HASTAMIZA 2’NCİ BİR ŞANS DOĞDU"

RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. Alihan Madran, bağış sayesinde Medine’nin 5 kişiye umut olduğunu söyleyerek, "18 yaşındaki hastamızın geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti. Hasta yakınlarıyla görüşmemiz sonucunda organ bağışını kabul ettiler. Hastadan 2 kornea, 2 böbrek ve karaciğer nakil amacıyla alındı. 5 hastamıza 2’nci bir şans doğdu." dedi.

Medine 5 kişiye hayat verdi! Ailesi organları gözyaşları içinde uğurladı - 5

"ÇOK KARDEŞ KAZANDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Mideni Yılmaz’ın ablası Merve Yılmaz ise "Kazadan 6 ay önce kardeşim televizyonda gördüğü bir haber sonrası organlarını bağışlamak istediğini söyledi. Bir aile olarak buna karar vermemiz çok zor oldu. Öncelikle kardeşimin organları kime gidecek bilmiyorum ama beni bir ablaları olarak görmelerini istiyorum. Ben bir kardeş kaybettim ama yerine çok kardeş kazandığım düşünüyorum." diye konuştu.

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