Medine 5 kişiye hayat verdi! Ailesi organları gözyaşları içinde uğurladı
Rize’de geçirdiği trafik kazası sonrası tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Medine Yılmaz'ın (18) karaciğeri, böbrekleri ve korneaları, 5 hastaya umut oldu. Yılmaz’ın ailesi, nakledilmek için hastaneden çıkarılan organları gözyaşları içerisinde el sallayarak uğurladı.
Salarha beldesinde 3 Ocak’ta yolun karşısına geçmeye çalışan Medine Yılmaz ile babası Ali Faik Yılmaz’a (56) otomobil çarptı. Kazada üniversiteye hazırlanan Medine Yılmaz ile Ali Faik Yılmaz yaralandı. Yaralı baba ve kız, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ali Faik Yılmaz kısa süre sonra taburcu edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Medine Yılmaz’ın beyin ölümü gerçekleşti.