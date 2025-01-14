Medine 5 kişiye hayat verdi! Ailesi organları gözyaşları içinde uğurladı

"ÇOK KARDEŞ KAZANDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Mideni Yılmaz’ın ablası Merve Yılmaz ise "Kazadan 6 ay önce kardeşim televizyonda gördüğü bir haber sonrası organlarını bağışlamak istediğini söyledi. Bir aile olarak buna karar vermemiz çok zor oldu. Öncelikle kardeşimin organları kime gidecek bilmiyorum ama beni bir ablaları olarak görmelerini istiyorum. Ben bir kardeş kaybettim ama yerine çok kardeş kazandığım düşünüyorum." diye konuştu.