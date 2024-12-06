Medine’nin günlüğünden çıkan dehşet satırları: “Ağzıma silah dayadın, sustum”
Hatay’da 7 yıl önce yaşamına son veren Medine Kara’nın ailesi, genç kadının, eşi A.K. tarafından öldürüldüğünü düşünüyor. Evliliğinin 8’inci ayında intihar eden Kara’nın ortaya çıkan günlüğünde, eşinden gördüğü şiddeti kaleme aldığı görüldü. Günlükteki “Ağzıma silah dayayıp öldürmekle tehdit ettin sustum.” notu dikkat çekti.
Hatay’da yaşayan Medine Kara isimli kadın, evliliğinin 8’inci ayında yaşamına son verdi.
Kara’nın ölümünden bir süre sonra ortaya çıkan günlüğündeki ifadeler, genç kadının ailesini harekete geçirdi.
Aile kızlarının cinayete kurban gittiğini düşünüyor.