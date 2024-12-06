Medine’nin günlüğünden çıkan dehşet satırları: “Ağzıma silah dayadın, sustum”

İNTİHAR SÜSÜ MÜ VERİLDİ?

Ölen Medine Kara’nın ablası Nuray Değirmenci, kardeşinin ölümünde intihar süsü şüphesini dile getirdi.

“Kardeşim intihar edecek bir kişi değildi.” diyen Değirmenci, “Eşi bizi aradı, ‘Gelip kardeşinizi götürün ya o beni ya da ben onu öldüreceğim’ dedi. Bu konuşmadan 4 saat sonra kardeşime ulaşamadık. O gün öldürmüş benim kardeşimi.” ifadesini kullandı.