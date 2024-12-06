Medine’nin günlüğünden çıkan dehşet satırları: “Ağzıma silah dayadın, sustum”

Hatay’da 7 yıl önce yaşamına son veren Medine Kara’nın ailesi, genç kadının, eşi A.K. tarafından öldürüldüğünü düşünüyor. Evliliğinin 8’inci ayında intihar eden Kara’nın ortaya çıkan günlüğünde, eşinden gördüğü şiddeti kaleme aldığı görüldü. Günlükteki “Ağzıma silah dayayıp öldürmekle tehdit ettin sustum.” notu dikkat çekti.

Medine’nin günlüğünden çıkan dehşet satırları: “Ağzıma silah dayadın, sustum” - 1

Hatay’da yaşayan Medine Kara isimli kadın, evliliğinin 8’inci ayında yaşamına son verdi.

Kara’nın ölümünden bir süre sonra ortaya çıkan günlüğündeki ifadeler, genç kadının ailesini harekete geçirdi.

Aile kızlarının cinayete kurban gittiğini düşünüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Medine’nin günlüğünden çıkan dehşet satırları: “Ağzıma silah dayadın, sustum” - 2

Hatay’da yaşayan Medine Kara, A.K. ile henüz 8 aylık evliyken Dörtyol’daki evinde 8 Eylül 2017 günü yaşamına son verdi.

Olay yeri raporunda, Medine’nin vücudunda doku bozukluğu tespit edildi.

Raporda, iki bacak kaval kemiği seviyesinde morarmış alan ve sırt boyun alt kısmında kızarıklar olduğu ifade edildi.

Kara’nın bir ay sonra gelen Adana Adli Tıp Grup Başkanlığındaki otopsi raporunda ise asılmaya bağlı öldüğü tespit edildi.

Medine’nin günlüğünden çıkan dehşet satırları: “Ağzıma silah dayadın, sustum” - 3

Raporun ardından Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı takipsizlik kararı verdi.

Medine Kara'nın ölümünden bir süre sonra tuttuğu günlük ortaya çıktı.

Günlükte, genç kadının gördüğü işkenceyi kaleme aldığı görüldü.

Medine’nin günlüğünden çıkan dehşet satırları: “Ağzıma silah dayadın, sustum” - 4

“O BIÇAK İZLERİNİ UNUTMAM”

Kara günlüğünde, “Bacağımdaki o bıçak izlerini ömrümün sonuna kadar unutmam emin ol. Defalarca beni tehdit ettin.” diye yazdı.

Ölümle tehdit edildiğini söyleyen genç kadının, “Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin sustum.” ifadesi ise dikkat çekti.

Günlüğün ortaya çıkması polisi de harekete geçirdi.

Kara’nın eşi A.K.’ye basit yaralamadan dava açıldı.
Medine’nin günlüğünden çıkan dehşet satırları: “Ağzıma silah dayadın, sustum” - 5

İNTİHAR SÜSÜ MÜ VERİLDİ?

Ölen Medine Kara’nın ablası Nuray Değirmenci, kardeşinin ölümünde intihar süsü şüphesini dile getirdi.

“Kardeşim intihar edecek bir kişi değildi.” diyen Değirmenci, “Eşi bizi aradı, ‘Gelip kardeşinizi götürün ya o beni ya da ben onu öldüreceğim’ dedi. Bu konuşmadan 4 saat sonra kardeşime ulaşamadık. O gün öldürmüş benim kardeşimi.” ifadesini kullandı.
Medine’nin günlüğünden çıkan dehşet satırları: “Ağzıma silah dayadın, sustum” - 6

Kara’nın ölümüne ilişkin yargılamaya 10 Ocak 2025’te devam edilecek.

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