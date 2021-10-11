Mega yat "Flying Fox" 'da

Dünyanın sayılı motor yatlarından biri olan 136 metrelik "Flying Fox", Muğla'nın ilçesine geldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.10.2021 - 22:47

Mega yat "Flying Fox" Bodrum'da - 1
Motor yatların uzunluklarına göre sıralamasında dünyanın en büyük 20 yatından biri olan "Flying Fox", Muğla'nın ilçesine geldi.
Mega yat "Flying Fox" Bodrum'da - 2

Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğundaki yat, Kalesi açıklarına demirledi. Turistik ilçenin farklı noktalarından da görülebilen yat, büyüklüğü ve gösterişli duruşuyla dikkati çekti.

Mega yat "Flying Fox" Bodrum'da - 3

Üzerinde 10 milyon dolar değerinde bir helikopter duran ve iki helikopter pisti bulunan yat, bir süre sonra hareket edip Türkbükü açıklarına geldi. Havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları ve sinema imkanı bulunan yatta, biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor.

Mega yat "Flying Fox" Bodrum'da - 4

Önceki yıl yaz aylarında 'un yanı sıra Muğla'nın turistik ilçeleri Fethiye ve Marmaris'te de görülen yata zaman zaman yakıt ikmali yapılmıştı.

Mega yat "Flying Fox" Bodrum'da - 5
Motor yatların uzunluk sıralamasına göre 18'inci sırada gösterilen "Flying Fox" un haftalık kirası, yat sektöründe hizmet veren internet sitelerinde 3 milyon euro olarak belirtiliyor.
Mega yat "Flying Fox" Bodrum'da - 6

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