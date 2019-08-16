NTV

Mega yat "Flying Fox"a 200 bin litre yakıt ikmali

Anadolu Ajansı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dünyanın en büyük 20 yatından biri olarak değerlendirilen "Flying Fox"a 200 bin litre yakıt ikmaline başlandı.

  • 1

    Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki yat, ikmal için sabah saatlerinde Fethiye Limanı iskelesine yanaştırıldı. 

  • 2

    Üzerinde 10 milyon dolar değerinde helikopter bulunan yata, 6 tankerden toplam 200 bin litre yakıt ikmali yapılıyor.

  • 3

    Haftalık kirası 1 milyon doların üzerinde olan ve 2 helikopter pisti bulunan yatın, yakıt ikmalinin tamamlamasının ardından iskeleden ayrılacağı öğrenildi.

  • 4

    Mega yatta kimler olduğu ve nereye gideceği hakkında ise bilgi verilmedi.

  • 5

    Jeff Bezos ile boşanmasının ardından aldığı tazminatla dünyanın en zengin üçüncü kadını olan MacKenzie Tuttle, ünlü milyarderin lüks yatıyla tatil yaparken Bodrum'da görüntülenmişti.
  • 6

    Temmuz ayının ilk haftasında yine Fethiye'de akaryakıt ikmali yapılan ve bir süredir Muğla'nın farklı yerlerinde görülen mega yatta, havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları ve sinema imkanı bulunduğu belirtildi.
  • 7

  • 8

  • 9

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin