Mehmet Aydın: 50 bin euro ve 3 Bitcoin ile 3 yıl geçindim

'Tosuncuk' olarak bilinen Aydın'ın savcılık ifadesine yönelik detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Aydın ifadesinde firari olduğu döneme yönelik bilgiler de verdi.

Gelirlerinin artmasıyla kendisine koruma sağlamak isteyen bir komşusunun "mafyavari" davranışları nedeniyle Uruguay'a kaçtığını söyleyen Aydın, burada Bitcoin'e merak saldığını söyledi.

Aydın, tanıştığı bir Paraguay vatandaşının ülkesinde kripto para işlerinin daha rahat yapılacağını söylemesiyle 3 milyon dolar ödeme yaparak 900'e yakın bitcoin üretim cihazı aldıklarını anlattı.

İddiasına göre Aydın Bitcoin'den kazandığı paralarla Çiftlik Bank üyelerine de ödeme yaptı.

Uruguay'da "kara para aklama" ile suçlandığını belirten Aydın; 700 bin dolar, 7 villa arsası, iki lüks araç ve şirket araçlarına el konulduğunu öne sürdü.

Brezilya'ya geçerken 50 bin euro para ve 3 Bitcoin olmak üzere toplam 100 bin doları olduğunu dile getiren Aydın, "Onunla yaklaşık 3 yıl boyunca geçindim. Herhangi bir kripto para borsasında Bitcoin veya kripto param yok" dedi.



