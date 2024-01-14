Mehmet Eymür son yolculuğuna uğurlandı
Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür İstanbul'da toprağa verildi. Dün hayatını kaybeden Eymür için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze töreni yapıldı. Eymür yıllarca pek çok kritik operasyonda ve soruşturmada görev aldı.
Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür son yolculuğuna uğurlandı.
KOAH rahatsızlığı nedeniyle 13 Aralık'ta Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Eymür 81 yaşında dün hayatını kaybetmişti Eymür için bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.