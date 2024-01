Mehmet Eymür son yolculuğuna uğurlandı

"HAYATA BAĞLI BİR KİŞİYDİ"

Mehmet Eymür'ün eşi Janset Eymür şunları söyledi: "Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Ablası olarak belki İnci Abla konuşmak ister. Çok üzgünüz, çok teşekkür ediyoruz" dedi. Ablası İnci Tarzi ise, "Çok kıymetli bir kardeşimizi kaybettik. KOAH hastalığı vardı. Ama hayata bağlı bir kişiydi. Memleketini seven, Atatürkçü, her zaman memleket için fedakarlık yapan bir kişiydi" ifadelerini kullandı. Oğlu Alp Eymür ise, "Ne söyleyebilirim ki, çok üzgünüz. 1 Buçuk aydır yoğun bakımdaydı. Sonra entübe ettiler. KOAH yüzünden vefat etti babam. Babam hakkında herkes her şeyi biliyor, benim bir şey söylememe gerek yok."