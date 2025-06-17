Mehmet Tural cinayetinde flaş gelişme: Ceset parçaları bulundu

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Günlerdir televizyon programındaki canlı yayınlara katılarak Tural'ı, öldürmediğini söyleyen Kenan Yılmaz, bugün yayında suçunu itiraf etti. Yılmaz, canlı yayındaki konuşmasında, şunları anlattı: "Olay günü beni aradığında akşam saat 17.00 civarındaydı. Otogardan Mehmet amcayı aldım. Bir tesiste çorba içtik. Sonra bizim köydeki (Değirmen Köy) çeşmenin oraya geldik. "Mehmet amca, ben sana bir şey söyleyeceğim, ama yanlış anlama" dedim. "Ben bu kadının adını bilmiyorum ne de evini, yurdunu herhangi hiçbir şeyini bilmiyorum. Senin bana attığın fotoğrafların haricinde hiçbir şey bilmiyorum. Belki ben sana yalan söyledim ama itiraf ediyorum. Paranda pulunda da değilim. İstanbul'a götür dedin. Götüremedim. Bak bunu da söyleyeyim' dedim. Mehmet amcanın konuşma şekli değişti. 'Niye getirmedin? Ben sana güvenmiştim. Şimdi ben evime nasıl gideceğim, rezil oldum. Zaten bu kadın, beni TikTok'unda canlı yayında beni rezil etti" dedi."