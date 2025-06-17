Mehmet Tural cinayetinde flaş gelişme: Ceset parçaları bulundu
Konya’nın Akşehir ilçesinde "Temsili Nasreddin Hoca" olarak bilinen Mehmet Tural’ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Mehmet Tural cinayetinde itiraf canlı yayında geldi. Yılmaz'ın olayın yaşandığı yeri yayında tarif etmesi sonrası bölgeye giden jandarma ve polis ekipleri geçen süreç içinde vahşi hayvanlar tarafından parçalandığı üzerine durulan kafatası ve ceset parçalarına rastladı.
KONYA'nın Akşehir ilçesinde düğünlerde ve çeşitli etkinliklerde kostüm giyerek temsili Nasreddin Hoca'yı canlandıran ve 1 Nisan'dan itibaren kayıp olan Mehmet Tural'ın (62), öldürüldüğü ortaya çıktı. Melahat Tural'ın oğlunun bulunması için katıldığı televizyon programının canlı yanında suçunu itiraf eden Kenan Yılmaz (32), Tural'ın elindeki tabancayı almak isterken ateş aldığını, yaralanan Turan'ın sendeleyerek uçuruma yuvarlandığını söyledi. Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan polis ve jandarma, ceset parçalarına ulaştı.