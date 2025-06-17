Mehmet Tural cinayetinde itiraf geldi: Kenan Yılmaz cinayeti nasıl işlediğini anlattı

62 yaşındaki Mehmet Tural'dan günlerdir haber alınamıyordu. Mehmet Tural kaybında şüpheli olarak adı geçen Kenan Yılmaz, günler sonra cinayet itirafında bulundu.

Mehmet Tural cinayetinde itiraf geldi: Kenan Yılmaz cinayeti nasıl işlediğini anlattı - 1

Konya’nın Akşehir ilçesinde "Temsili Nasreddin Hoca" olarak bilinen Mehmet Tural’ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Mehmet Tural cinayetinde itiraf canlı yayında geldi. Çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken  Kenan Yılmaz, Müge Anlı'ya cinayet itirafında bulundu.

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Mehmet Tural cinayetinde itiraf geldi: Kenan Yılmaz cinayeti nasıl işlediğini anlattı - 2

CANLI YAYINDA İTİRAF GELDİ

Çelişkili ifadeleriyle şüphelerin odağında olan Yılmaz, arabanın içerisinde tartışmaya başladığı Mehmet Tural'ı öldürdüğünü itiraf etti. Kendisine silah doğrultulduğunu iddia eden Kenan, "Mehmet amca" dediği 62 yaşındaki adamı öldürdüğünü söyledi.

Uçurum olan bir bölgede olayın yaşandığını söyleyen Kenan Yılmaz, talihsiz adamın vurulduktan sonra düştüğünü ancak olayın şokuyla nereye düştüğünü görmediğini belirtti. 

Mehmet Tural cinayetinde itiraf geldi: Kenan Yılmaz cinayeti nasıl işlediğini anlattı - 3

DOLANDIRILDIĞI İÇİN YARDIM İSTEMİŞTİ

Tural, sosyal medyada tanıştığı Gülşen Dal adlı kadına evlenme vaadiyle yaklaşık 200 bin TL para ve 160 bin TL değerinde altın göndermiş, istihbaratçı olduğuna inandığı Kenan Yılmaz'dan yardım istemişti.

Mehmet Tural cinayetinde itiraf geldi: Kenan Yılmaz cinayeti nasıl işlediğini anlattı - 4

Yılmaz'ın birçok kişiyi farklı şekillerde kandırdığına yönelik görgü tanıklarının ifadeleri programa konu olmuştu.

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