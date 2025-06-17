Mehmet Tural cinayetinde itiraf geldi: Kenan Yılmaz cinayeti nasıl işlediğini anlattı
62 yaşındaki Mehmet Tural'dan günlerdir haber alınamıyordu. Mehmet Tural kaybında şüpheli olarak adı geçen Kenan Yılmaz, günler sonra cinayet itirafında bulundu.
Konya’nın Akşehir ilçesinde "Temsili Nasreddin Hoca" olarak bilinen Mehmet Tural’ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Mehmet Tural cinayetinde itiraf canlı yayında geldi. Çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken Kenan Yılmaz, Müge Anlı'ya cinayet itirafında bulundu.