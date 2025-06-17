Mehmet Tural cinayetinde itiraf geldi: Kenan Yılmaz cinayeti nasıl işlediğini anlattı

CANLI YAYINDA İTİRAF GELDİ

Çelişkili ifadeleriyle şüphelerin odağında olan Yılmaz, arabanın içerisinde tartışmaya başladığı Mehmet Tural'ı öldürdüğünü itiraf etti. Kendisine silah doğrultulduğunu iddia eden Kenan, "Mehmet amca" dediği 62 yaşındaki adamı öldürdüğünü söyledi.

Uçurum olan bir bölgede olayın yaşandığını söyleyen Kenan Yılmaz, talihsiz adamın vurulduktan sonra düştüğünü ancak olayın şokuyla nereye düştüğünü görmediğini belirtti.