Mehmetçik, "Ateş Serbest"te hedefleri tam isabetle vurdu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest-2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesinin de izlediği faaliyette, 995 personel görev aldı, 49 silah ve silah sistemi kullanıldı.
"Ateş Serbest-2024" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile milli savunma bakan yardımcıları ve ordu komutanlarının da katılımıyla gerçekleştirildi.