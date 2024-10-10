Mehmetçik, "Ateş Serbest"te hedefleri tam isabetle vurdu

ASKERİ ÖĞRENCİLER DE TAKİP ETTİ

General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'ndeki faaliyeti Bakan Güler ve TSK komuta kademesiyle, çok sayıda subay ve astsubay temel kursiyerinin yanı sıra askeri öğrenciler de takip etti.