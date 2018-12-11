Mehmetçik karla kaplı dağlarda operasyonlarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı dağlarda operasyona çıkan komandoların görüntülerini, Twitter hesabından "Korku nedir bilmeyiz biz dağların erleri" mesajıyla paylaştı.
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1Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de karla kaplı dağlarda terörle mücadele operasyonlarını sürdüren Mehmetçik'in görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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2Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK ile mücadelesini zorlu kış şartlarında da tüm hızıyla sürdürüyor. Hakkari'nin karlı dağlarında operasyon yürüten Mehmetçik, teröristelere adeta nefes aldırmıyor.
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3Milli Savunma Bakanlığı, komandoların kar kalınlığı 1 metreye yaklaşan dağlarda yürüttüğü operasyona ilişkin görüntüyü, Twitter hesabından "Korku nedir bilmeyiz biz dağların erleri, yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere. Komandolar Hakkari'de" mesajıyla paylaştı.