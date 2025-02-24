"Mehmetçik üşümesin" diye şimdiden örmeye başladılar

"YAŞADIĞIM SÜRECE DE ÖRMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Şu ana kadar 53 bereyi örüp hazır hale getirdiğini, gelecek kışa yetiştirmek üzere 500 bere öreceğini ifade eden 4 çocuk annesi Sabahat Bağdat da yıllarca örme işinden ekmeğini kazandığını ancak son 6 yıldır kendini hayır işlerine adadığını anlattı.



Daha önce yurtlarda kalan çocuklara, ihtiyacı olanlara ve depremzede çocuklar için ördüğüne belirten Bağdat, şunları kaydetti:



"Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Vatanımız, bayrağımız, toprağımız, ezanımız için. Onlar varsa biz varız. Bereleri Muş'a gönderdiler. Onlar aradılar, teşekkür ettiler. 'Daha da ihtiyacınız varsa göndereyim.' dedim. Ben çok mutlu oldum. Bu soğuk havada askerlerin başında görünce çok mutlu oldum. Biz burada sıcak yerde oturduğumuzda bile üşüyoruz. Onlar dışarıda, soğukta. Onlar anne, baba evladı, onlar kuzu."



Bağdat, çocukluğundan beri insanları mutlu edince kendisinin de mutlu olduğunu, bunu Mehmetçikte görünce çok daha sevindiği vurgulayarak, "Babasız ve sevgiden yoksun büyüdüm ama insanları mutlu edince o beni daha çok mutlu ediyor. Eşe, dosta da örüyorum. Sadece bere değil yün işinde yapamayacağım bir şey yok. Muş'taki evlatlarımı da Allah analarına, babalarına kavuştursun. Sağlıklı, sıhhatli, ayaklarına taş değmesin. Allah onları korusun. Elimden geldiği, yaşadığım sürece de örmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.