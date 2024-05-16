Melek Nur'un katili: Benim gönlüm rahat kimseyi öldürmek istemedim
İstanbul'un Fatih ilçesinde yılbaşı gecesi Melek Nur Özgener'i başından vurarak öldüren Ercan Şahin, "Benim gönlüm rahat ben kimseyi öldürmek istemedim." diyerek olayı kasıtlı bir şekilde yapmadığını öne sürdü. Şahin’in "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep edildi.
"BENİM GÖNLÜM RAHAT KİMSEYİ ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM"
İstanbul’da 31 Aralık gecesi öldürülen 17 yaşındaki Melek Nur Özgener’in ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başladı.
Sanık Ercan Şahin savunmasında, olayın kaza sonucu olduğunu öne sürerken iddiaları kabul etmediğini de yineledi.
"Bakkala gidiyordum seyir halindeyken Nisanur A. ve Melek karşıma çıktı. Ben de aracı kenara çektim Melek hastaydı, üşüyordu ben de iyilik amaçlı olsun diye araca binmesini söyledim klimayı açtım. Düşman sahibi olduğum için silahı vitesin oraya koydum. Silahın mermisinin ağzında olup olmadığını bilmiyordum. Ben o sırada telefonla uğraşıyordum. Fark etmedim o sırada Melek silahı eline almış. Eline alırken elime vurdu kafasını çevirdi. O sıra silah patladı. Ben böyle birşeyi kasıtlı yapsaydım neden hastaneye götüreyim. Benim gönlüm rahat ben kimseyi öldürmek istemedim. Kendisini 1 senedir tanırım." dedi.