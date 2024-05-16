Melek Nur'un katili: Benim gönlüm rahat kimseyi öldürmek istemedim

"OLAY KAZAYLA OLDU ANCAK BENİM ÇEVREM BANA BASKI YAPTI"

Olayın yaşandığı sırada aynı araçta bulunan ve tanık sıfatıyla ifade veren Nisanur A. ise, "Bu olay kazayla oldu ancak benim çevrem bana baskı yaptı. Bana 'Senin arkadaşın öldü. Bu olayı Ercan’ın bilerek yaptığını söyle' dediler. Korktuğum için savcılığa o şekilde bir ifade verdim. Sanık Şahin, 'Oyuncak değil bu' dediği sırada Melek silahı eliyle ittirdi ve o sırada silah patladı. Olay sonrası hastaneye gittik. Hastanenin önüne gelerek Melek’i sedyeye yatırdık. Sanık Şahin bana 'Hastanenin önünde bekleyeceğim' dedi. Ben içeri girdim. Olayın ilk gününden beri Melek’in ailesi tarafından tehdit ve baskılara maruz kalıyorum. Babası bana saldırmaya çalıştı, aramıza polisler girdi. Polisler ben ifade verirken değiştirmem için baskı yaptılar." ifadelerini kullandı.