Melek Nur’un ölümünde müebbet hapis talebi: “Seni vurayım mı” diye sorduğu anda tetiği çekti

İstanbul’da 31 Aralık gecesi öldürülen 17 yaşındaki Melek Nur Özgener’in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hastaneye yaralı şekilde gelen Melek Nur Özgener’in kafasının sol bölgesinden giriş ve sağ tarafından çıkış olmak üzere bir adet mermi girişi olduğu belirtildi.

Hastanede yanında bulunan arkadaşı N.A’nın tanık ifadesinde, yılbaşı gecesi Melek ile buluştuğu sırada mahalleden tanıdığı şüpheli Ercan Şahin ile karşılaştığını, sohbet sırasında Melek’in üşümesi üzerine Şahin’in aracının ön sağ koltuğuna oturduğunu kendisinin ise şoför camının önünde durduğunu anlattı.