Melek Nur’un ölümünde müebbet hapis talebi: “Seni vurayım mı” diye sorduğu anda tetiği çekti
İstanbul Fatih’te yılbaşı gecesi 17 yaşındaki Melek Nur Özgener’i başından vurarak öldüren Ercan Şahin hakkındaki soruşturma tamamlandı. Yeni aldığını söylediği silahı gösterip, “Seni vurayım mı?” dediği anda tetiği çektiği öne sürülen Şahin’in ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
İstanbul’da 31 Aralık gecesi öldürülen 17 yaşındaki Melek Nur Özgener’in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hastaneye yaralı şekilde gelen Melek Nur Özgener’in kafasının sol bölgesinden giriş ve sağ tarafından çıkış olmak üzere bir adet mermi girişi olduğu belirtildi.Hastanede yanında bulunan arkadaşı N.A’nın tanık ifadesinde, yılbaşı gecesi Melek ile buluştuğu sırada mahalleden tanıdığı şüpheli Ercan Şahin ile karşılaştığını, sohbet sırasında Melek’in üşümesi üzerine Şahin’in aracının ön sağ koltuğuna oturduğunu kendisinin ise şoför camının önünde durduğunu anlattı.