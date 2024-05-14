Melek Nur’un ölümünde müebbet hapis talebi: “Seni vurayım mı” diye sorduğu anda tetiği çekti

İstanbul Fatih’te yılbaşı gecesi 17 yaşındaki Melek Nur Özgener’i başından vurarak öldüren Ercan Şahin hakkındaki soruşturma tamamlandı. Yeni aldığını söylediği silahı gösterip, “Seni vurayım mı?” dediği anda tetiği çektiği öne sürülen Şahin’in ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Melek Nur’un ölümünde müebbet hapis talebi: “Seni vurayım mı” diye sorduğu anda tetiği çekti - 1

İstanbul’da 31 Aralık gecesi öldürülen 17 yaşındaki Melek Nur Özgener’in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hastaneye yaralı şekilde gelen Melek Nur Özgener’in kafasının sol bölgesinden giriş ve sağ tarafından çıkış olmak üzere bir adet mermi girişi olduğu belirtildi.

Hastanede yanında bulunan arkadaşı N.A’nın tanık ifadesinde, yılbaşı gecesi Melek ile buluştuğu sırada mahalleden tanıdığı şüpheli Ercan Şahin ile karşılaştığını, sohbet sırasında Melek’in üşümesi üzerine Şahin’in aracının ön sağ koltuğuna oturduğunu kendisinin ise şoför camının önünde durduğunu anlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Melek Nur’un ölümünde müebbet hapis talebi: “Seni vurayım mı” diye sorduğu anda tetiği çekti - 2

“SENİ VURAYIM MI” DİYE SORUP, TETİĞE BASTI

N.A. ifadesinin devamında, Şahin’in araba kapısının kenarında bulunan silahını çıkartarak, “Yeni aldım.” dediğini ve “Vurayım mı seni?” diye sorduğunu, ardından Şahin’in silahı Melek’e doğrultarak, “Seni vurayım mı?” dediği sırada tetiği çektiği ve genç kızı başından vurduğunu anlattı.

Arkadaşının vurulması üzerine “Hastaneye yetiştirelim.” dediğini söyleyen N.A, Ercan’ın en yakın hastaneye varmadan 2 sokak önce durduğunu, elindeki silahı Melek’in eline koyarak havaya bir el ateş ettiğini aktardı.

Hastaneye geldiklerinde ise Melek’i sedyeye koyduktan sonra şüpheli Şahin’in kendisini “Arabaya bineceksin yoksa ailene zarar veririm.” diyerek tehdit etmesi üzerine hemen geri arabaya bindiğini anlattı.
Melek Nur’un ölümünde müebbet hapis talebi: “Seni vurayım mı” diye sorduğu anda tetiği çekti - 3

YALAN İFADE İÇİN TEHDİT ETTİ

Araba içerisinde ise N.A, Ercan Şahin’in kendisine “Silahı önce sen aldın kafana tutarak şakalaştın, sonra Melek aldı ve silah ateş aldı diyeceksin.” dediğini ve sonra tekrar araçtan inerek Melek Nur’un yanına gittiğini ifade etti.

N.A., hastanede oldukları sırada Ercan’ın eşinin kedisini arayarak Melek’in durumunu sorduğunu ve olayın böyle yaşandığını anlattı.

İddianamede, şüpheli Ercan Şahin’in hastaneden kaçarak uzaklaştığı ve Melek Nur Özgener’in yılbaşından bir hafta sonra 6 Ocak 2024 tarihinde hastanede yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Şüpheli Şahin’in ise olaydan 8 gün sonra karakola giderek teslim olduğu belirtildi.

Şahin’in ifadesinde araç içerisinde Melek ve N.A. ile sohbet ettiklerini, sohbet sırasında vites yanında duran silahı Melek’in görmesi üzerine almak istediğini ifade etti.
Melek Nur’un ölümünde müebbet hapis talebi: “Seni vurayım mı” diye sorduğu anda tetiği çekti - 4

Melek’e izin vermediğini ancak silahı almak için Melek’in hamle yaptığını, Melek Nur’un silahı almaması için kendisine çektiği esnada silahın bir anda ateş alarak Melek’in başından vurulduğunu belirti.

N.A. ile hastaneye giderken silahın ateş almaması için aracı durdurduğunu ancak bu esnada silahın tekrar ateş adlığını anlattı.

Melek’i hastaneye bıraktıktan sonra korktuğu için kaçtığını, teslim olmak için Melek’in iyileşmesini beklediğini ancak genç kızın yaşamını yitirmesi üzerine teslim olduğunu belirtti.
Melek Nur’un ölümünde müebbet hapis talebi: “Seni vurayım mı” diye sorduğu anda tetiği çekti - 5

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Şahin’in suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilerek, Ercan’ın olayda doğrudan kast ile hareket ettiği vurgulandı.

Şüpheli Ercan Şahin'in çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Melek Nur’un ölümünde müebbet hapis talebi: “Seni vurayım mı” diye sorduğu anda tetiği çekti - 6

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edilirken, şüphelinin yakın zamanda hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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