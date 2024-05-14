Melen Çayı'na vidanjörle çamurlu su döküldü: Belediyeye para cezası, personele soruşturma
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde belediyeye ait vidanjörle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı'na çamurlu su döküldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ilçe belediyesine idari para cezası uygulandı, çamurlu su döken personellerle ilgili soruşturma başlatıldı.
Gölyaka Belediyesi’ne ait vidanjörden İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı’na 23 Nisan’da çamurlu su boşaltıldığı anlar Melen Çayı kenarında bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.