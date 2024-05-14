Melen Çayı'na vidanjörle çamurlu su döküldü: Belediyeye para cezası, personele soruşturma

VALİLİK: SÜREÇ HASSASİYETLE TAKİP EDİLMEKTEDİR

Düzce Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, sürecin hassasiyetle takip edildiği belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

"İlimizde Gölyaka Belediyesi’ne ait vidanjörün Melen Çayı’na atık su boşalttığı yönünde sosyal medya mecralarında çıkan haberler üzerine o tarihte il emniyet ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz birimlerince konu hakkında derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede 23 Nisan 2024 Salı günü Melen Çayı'na su boşaltan aracın, Gölyaka Belediyesi’ne ait olduğu ve belediye kademesinde bulunan bakım kanalında biriken çamurlu suların çekilerek, Melen Çayı'na boşaltıldığı anlaşılmıştır.