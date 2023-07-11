Melen Çayı'nda sürüklenen köpeğin kurtulduğu ortaya çıktı
Düzce'de çıktığı odun yığınları ile Melen Çayı'nda sürüklenen yavru köpek, Dokuzdeğirmen köyünde bulundu.
Düzce'de 7 Temmuz'daki sağanakta Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı da yükseldi.
Düzce'de 7 Temmuz'daki sağanakta Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı da yükseldi.
Bu sırada çaya düşen yavru köpek, sel sularının getirdiği odun yığınlarının üzerine çıktı.
Odun yığınları üzerinde akıntıya kapılan köpek, bir süre sonra gözden kayboldu.
Köpeğin o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaybolan köpek, Dokuzdeğirmen köyünde bulundu.
Köylülerin bulup kuruttuğu köpeğin sağlıklı olduğu görüldü.
Köylüler, selden etkilenen köpeğe mama verip, bakmaya başladı.