Melen Çayı'nda sürüklenen köpeğin kurtulduğu ortaya çıktı

Düzce'de çıktığı odun yığınları ile Melen Çayı'nda sürüklenen yavru köpek, Dokuzdeğirmen köyünde bulundu.

Melen Çayı'nda sürüklenen köpeğin kurtulduğu ortaya çıktı - 1

Düzce'de 7 Temmuz'daki sağanakta Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı da yükseldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Melen Çayı'nda sürüklenen köpeğin kurtulduğu ortaya çıktı - 2

Bu sırada çaya düşen yavru köpek, sel sularının getirdiği odun yığınlarının üzerine çıktı.

Melen Çayı'nda sürüklenen köpeğin kurtulduğu ortaya çıktı - 3

Odun yığınları üzerinde akıntıya kapılan köpek, bir süre sonra gözden kayboldu.

Melen Çayı'nda sürüklenen köpeğin kurtulduğu ortaya çıktı - 4

Köpeğin o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Melen Çayı'nda sürüklenen köpeğin kurtulduğu ortaya çıktı - 5

Kaybolan köpek, Dokuzdeğirmen köyünde bulundu.

Melen Çayı'nda sürüklenen köpeğin kurtulduğu ortaya çıktı - 6

Köylülerin bulup kuruttuğu köpeğin sağlıklı olduğu görüldü.

Melen Çayı'nda sürüklenen köpeğin kurtulduğu ortaya çıktı - 7

Köylüler, selden etkilenen köpeğe mama verip, bakmaya başladı.

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