Melisa-Umutcan Şimşek kardeşler canice katledilmişti: Mahkemede kan donduran ifadeler...

Geçen aylarda Sivas'ta elleri bağlanmış vaziyette boğazları kesilen Melisa ve Umutcan Şimşek kardeşlerin katil zanlısı hakim karşısına çıktı. Tanık olarak dinlenen komşusu "Olay anında bir kız sürekli 'Yapma' diye bağırıyordu ve kapı yumruklama sesleri geliyordu." dedi.

Sivas'ta 6 Mayıs gecesi Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'taki İdil Apartmanı D Blok 12'nci kattaki dairede oturan Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşleri, köyden eve dönen anneleri Ayşegül Şimşek, elleri plastik kelepçeyle bağlanmış ve boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulunmuştu.

Olayın ardından kardeşleri öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Sönmez, hakim karşısına çıktı.

Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikle Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Sönmez, duruşmaya katılmadı. Öldürülen çocukların anneannesi Aniş Yücekaya, anneleri Ayşegül Şimşek ile avukatları ve tanıklar salonda hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak ifadesine başvurulan Umutcan ve Melisa Şimşek'in annesi Ayşegül Şimşek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundu.

Kızıyla cinayet günü saat 15.00 ve 21.00 civarında telefonda görüştüğünü dile getiren Şimşek, eve geldiğinde acı manzarayla karşılaştığını dile getirdi. Şimşek, sanık Hüseyin Sönmez'in verdiği ifadede kendisiyle Telegram üzerinden görüştüğü şeklindeki beyanların doğru olmadığını, sanıkla hiçbir zaman görüşmediğini ve herhangi bir temasının olmadığını vurguladı.

"BOĞAZLARI KESİLMİŞTİ"

Olay günü ihbar üzerine eve giden sağlık ekibinde yer alan tanık Fadime Aksu Kaştı da duruşmada yer aldı. Kaştı, "Olay tarihinde iki çocuğun boğazında kesi olup ihbar üzerine polis ekipleriyle ikamete girdiğimizde kız çocuğu elleri arkadan bağlı şekilde yan yatıyordu ve boğazında kesi açıklığı açık şekilde belli oluyordu. Erkek çocuğu de pencere önünde yüzüstü bir şekilde duruyordu. Onun elleri bağlı değildi. Onun da boğazında kesi vardı." ifadelerini kullandı.

Aynı binada oturan komşuları Hatice Görgün de mahkemede verdiği tanık ifadesinde, olay tarihinde 21.35 sıralarında daireden bağırtıların geldiğini, sesin kime ait olduğunu anlayamadığını dile getirdi. Görgün, "Seslerden duyabildiğim kadarıyla bir kız sürekli 'Yapma' diye bağırıyordu ve kapı yumruklama sesleri geliyordu. Bu sesler 22.00 civarına kadar devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı katta oturan komşuları Ömer Güleryüz ise iki kardeşin kendi aralarında kavga ettiğini düşündüğünden olaya karışmadığını öne sürdü.

BAKANLIK KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir avukat da duruşmaya katılma talebinde bulundu.

Şimşek ailesinin avukatı Mehmet Ali Ada, sanık Hüseyin Sönmez'in daha önce Uğur Şimşek ile ilgili Ankara'da defalarca gözaltına alınıp sorgulandığını, 500 bin liralık sahte senet ile ilgili işlem yapıldığını, buna rağmen bir sonuç alınamadığını belirtip Ankara'da devam eden dosyaların da dava kapsamında incelenmesini talep etti.

Ayrıca Ayşegül Şimşek'in istediği doğrultusunda, sanıkla bağı olduğunu düşündükleri görümceleri Kevser Şimşek ve Ruhan Kavak'ın dinlenmeleri talep edildi. Bu talepleri kabul eden mahkeme heyeti, sanığın dinlenmesi ve diğer tanıkların beyanlarını alınması için duruşmayı 1 Ekim’e erteledi.

NE OLMUŞTU?

Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşler, katil zanlısı Hüseyin Şimşek tarafından canice öldürüldü.

Sönmez, hakkındaki cinayet iddialarını reddetti ancak mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Hüseyin Sönmez, savcılıkta verdiği ifadede iki gün önce çocukların annesi Ayşegül Şimşek'ten 5 yıl önce kaybolan eşi Uğur Şimşek'e verdiği parasını tahsil etmek için geldiğini ancak kimseyi öldürmeden tekrar Ankara'ya döndüğünü söyledi.

Sönmez, Umutcan ve annesi Ayşegül Şimşek'i 5 yıl önce çıktıkları televizyon programı nedeniyle tanıdığını söyledi. Ayrıca Sönmez, Uğur Şimşek tarafından 5 yıl önce dolandırıldığını da öne sürdü.

