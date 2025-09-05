Melisa-Umutcan Şimşek kardeşler canice katledilmişti: Mahkemede kan donduran ifadeler...

BAKANLIK KATILMA TALEBİNDE BULUNDU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir avukat da duruşmaya katılma talebinde bulundu.
Şimşek ailesinin avukatı Mehmet Ali Ada, sanık Hüseyin Sönmez'in daha önce Uğur Şimşek ile ilgili Ankara'da defalarca gözaltına alınıp sorgulandığını, 500 bin liralık sahte senet ile ilgili işlem yapıldığını, buna rağmen bir sonuç alınamadığını belirtip Ankara'da devam eden dosyaların da dava kapsamında incelenmesini talep etti.
Ayrıca Ayşegül Şimşek'in istediği doğrultusunda, sanıkla bağı olduğunu düşündükleri görümceleri Kevser Şimşek ve Ruhan Kavak'ın dinlenmeleri talep edildi. Bu talepleri kabul eden mahkeme heyeti, sanığın dinlenmesi ve diğer tanıkların beyanlarını alınması için duruşmayı 1 Ekim’e erteledi.
NE OLMUŞTU?
Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşler, katil zanlısı Hüseyin Şimşek tarafından canice öldürüldü.
Sönmez, hakkındaki cinayet iddialarını reddetti ancak mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Hüseyin Sönmez, savcılıkta verdiği ifadede iki gün önce çocukların annesi Ayşegül Şimşek'ten 5 yıl önce kaybolan eşi Uğur Şimşek'e verdiği parasını tahsil etmek için geldiğini ancak kimseyi öldürmeden tekrar Ankara'ya döndüğünü söyledi.
Sönmez, Umutcan ve annesi Ayşegül Şimşek'i 5 yıl önce çıktıkları televizyon programı nedeniyle tanıdığını söyledi. Ayrıca Sönmez, Uğur Şimşek tarafından 5 yıl önce dolandırıldığını da öne sürdü.