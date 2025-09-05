Melisa-Umutcan Şimşek kardeşler canice katledilmişti: Mahkemede kan donduran ifadeler...

"BOĞAZLARI KESİLMİŞTİ"

Olay günü ihbar üzerine eve giden sağlık ekibinde yer alan tanık Fadime Aksu Kaştı da duruşmada yer aldı. Kaştı, "Olay tarihinde iki çocuğun boğazında kesi olup ihbar üzerine polis ekipleriyle ikamete girdiğimizde kız çocuğu elleri arkadan bağlı şekilde yan yatıyordu ve boğazında kesi açıklığı açık şekilde belli oluyordu. Erkek çocuğu de pencere önünde yüzüstü bir şekilde duruyordu. Onun elleri bağlı değildi. Onun da boğazında kesi vardı." ifadelerini kullandı.

Aynı binada oturan komşuları Hatice Görgün de mahkemede verdiği tanık ifadesinde, olay tarihinde 21.35 sıralarında daireden bağırtıların geldiğini, sesin kime ait olduğunu anlayamadığını dile getirdi. Görgün, "Seslerden duyabildiğim kadarıyla bir kız sürekli 'Yapma' diye bağırıyordu ve kapı yumruklama sesleri geliyordu. Bu sesler 22.00 civarına kadar devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı katta oturan komşuları Ömer Güleryüz ise iki kardeşin kendi aralarında kavga ettiğini düşündüğünden olaya karışmadığını öne sürdü.