Meme kanseriyle mücadele ederken hobi olarak başladı: Sanatını geliştirdi şimdi atölyesi var

"AHŞABA HAYAT VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

İnci Arslantürk, AA muhabirine, kanser tedavisi sürecinde boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla hobi edinmeye karar verdiğini söyledi.



Öneri üzerine başladığı ahşap sanatını çok sevdiğini anlatan Arslantürk, bu sanatın hastalığı atlatmasında yararını gördüğüne inandığını dile getirdi.



Arslantürk, teşhis konulduğunda ilk zamanlar kötü şeyler hissettiğini belirterek, "Tedavi süreci çok zordu ama sonrasında iyi şeyler oldu. Sabahları buraya gelip bir şeyler yapmak beni psikolojik anlamda çok rahatlattı. Hastalığımı yenmemde çok büyük etken oldu." dedi.





