Meme kanseriyle mücadele ederken hobi olarak başladı: Sanatını geliştirdi şimdi atölyesi var
Giresun'da 55 yaşındaki İnci Arslantürk, meme kanseri tedavisi sürecinde hobi olarak başladığı ahşap oyma sanatını geliştirerek atölye açtı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezunu Arslantürk, yaklaşık 3 yıl önce çeşitli nedenlerle İstanbul'dan Giresun'a taşındı.
Giresun'a yerleştikten bir süre sonra meme kanseri tanısı konan bir çocuk annesi Arslantürk, tedaviye başladı.