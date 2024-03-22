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MEMLEKET PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - MEMLEKET PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi

MEMLEKET PARTİSİ belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il MEMLEKET PARTİSİ belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için MEMLEKET PARTİSİ belediye başkan adayları listesi...

MEMLEKET PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - MEMLEKET PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi - 1

İL İL MEMLEKET PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • Ankara: Zafer Burak Hasar
  • Adana: Ethem Eke
  • Balıkesir: Mahir Bakan
  • Bursa: Ruşen Sever
  • Denizli: Mustafa Çağlayan
  • Eskişehir: Salih Eskici
  • Hatay: Halil Kılıç
  • İstanbul: Emre Berk Hacıgüzeller
  • İzmir: Cüneyt Oğuz
  • Kahramanmaraş: Cuma Akpınar
  • Kayseri: Deniz Coşkun
  • Kocaeli: Ünal Karasağız
  • Malatya: Avni Talha Ucuzcu
  • Manisa: Gülnur Efe
  • Mersin: Celalettin Denli
  • Sakarya: Ali Sarı
  • Samsun: Seyit Ahmet Koçak
  • Tekirdağ: Barış Tunca
  • Van: Ali Ertuğrul Aybey

TÜRKİYE HABERLERİ

MEMLEKET PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - MEMLEKET PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi - 2

MEMLEKET PARTİSİ İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

  • Mersin Tarsus: Ozan Mehmet Bozdoğan
  • Yalova Merkez: Fatih Elönü
  • Adana Karaisalı: Mehmet Ariç
  • Adana Karataş: Sertan Kol
  • Adana Pozantı: Muhammet Enes Çıkat
  • Adana Sarıçam: Dilek Tepe
  • Adana Seyhan: Nevzat Toplukafa
  • Adana Yumurtalık: Özgür Tekin
  • Adıyaman Merkez: Ahmet Özalp
  • Adıyaman Merkez: Hüseyin Yakaryılmaz
  • Afyonkarahisar Dazkırı: Yıldırım Öztuğ
  • Ankara Akyurt: Deniz Gökkaya
  • Ankara Altındağ: Aynur Arslaner
  • Ankara Ayaş: Burak Özkorul
  • Ankara Bala: Umut Orbey
  • Ankara Beypazarı: Ali Evren Eryıldız
  • Ankara Çamlıdere: Handan Türkoğlu
  • Ankara Çankaya: Veli Özçelik
  • Ankara Çubuk: Serkan Kantaş
  • Ankara Elmadağ: Esra Murat
  • Ankara Etimesgut: Ömer Özdoğan
  • Ankara Evren: Samed Esen
  • Ankara Gölbaşı: Hüseyin Sarıaslan
  • Ankara Güdül: Yeter Saynur Sallı
  • Ankara Haymana: Burak Küçük
  • Ankara Kahramankazan: Lerzan Sencer Tiryakioğlu
  • Ankara Kalecik: Ahmet Dönmez
  • Ankara Keçiören: Turgay Cabar
  • Ankara Kızılcahamam: Orhan Şimşek
  • Ankara Nallıhan: Mert Kaya
  • Ankara Polatlı: Özkan Çelik
  • Ankara Pursaklar: Murat Aslandoğdu
  • Ankara Sincan: Ziya Kirzuk
  • Ankara Şereflikoçhisar: Mahmut Celal Ünsal
  • Antalya Akseki: Mustafa Kavasoğlu
  • Antalya Elmalı: Hüseyin Erkan Şahin
  • Antalya Kemer: Göksel Güler
  • Antalya Konyaaltı: Onur Duruk
  • Ardahan Çıldır: Turgay Şirin
  • Artvin Ardanuç: Adil Gürbüz
  • Artvin Arhavi: Abdulkerim Akkaya
  • Artvin Kemalpaşa: Yekta Faik Yılmaz
  • Aydın Bozdoğan: Mehmet Çaylak
  • Aydın Didim: Ahmet Kurtuluş Görgülü
  • Aydın Germencik: Nail Şahin
  • Aydın İncirliova: Orhan Nazif Serçinoğlu
  • Aydın Köşk: Caner Karahan
  • Aydın Kuşadası: Dilek Bektaş
  • Aydın Nazilli: Ali Çetinkaya
  • Aydın Söke: Kaan Diriöz
  • Balıkesir Altıeylül: Diğdar Daşkın
  • Balıkesir Gönen: Songül Mert
  • Balıkesir Karesi: Kadir Dağlı
  • Bilecik Merkez: Hüseyin Korkman
  • Bilecik Bozüyük: Talat Halefoğlu
  • Bursa Gemlik: Nazan Bozan
  • Bursa İnegöl: Yasemin Soydan
  • Bursa İznik: Murat Başaran
  • Bursa Karacabey: Buket Saribal
  • Bursa Mudanya: Heybet Arslan
  • Bursa Mustafakemalpaşa: Burak Gökmen
  • Bursa Nilüfer: Emrah Yurtseven
  • Bursa Orhangazi: Orhan Hayri Şener
  • Bursa Osmangazi: Cevdet Şen
  • Bursa Yıldırım: İlker Kılıç
  • Çanakkale Ayvacık: Burak Gürel
  • Çanakkale Merkez: Atalay Seçkin
  • Denizli Acıpayam: Ali Sefa Tutmaz
  • Denizli Bekilli: Mesut Gömceli
  • Denizli Merkezefendi: Haydar Volkan Haytaoğlu
  • Denizli Pamukkale: Hüsnü Orhun İkiz
  • Edirne Merkez: Çiğdem Bora
  • Erzincan Üzümlü: Can Aslan
  • Eskişehir Günyüzü: Mehmet Kurt
  • Eskişehir Odunpazarı: Alihan Göçmen
  • Eskişehir Sarıcakaya: İlker Akbaş
  • Eskişehir Tepebaşı: Enes Erdönmez
  • Gaziantep Şahinbey: Halil İbrahim Çıbık
  • Gaziantep Şehitkamil: Ercan Akyosun
  • Giresun Merkez: Suat Öndaş
  • İstanbul Arnavutköy: Ruhi Tuncel
  • İstanbul Ataşehir: Reşat Şahin Öztürk
  • İstanbul Avcılar: Çiğdem Eriş
  • İstanbul Bağcılar: Bülent Uygur
  • İstanbul Bahçelievler: Kerem Usta
  • İstanbul Bakırköy: Ümit Yaşar Demir
  • İstanbul Başakşehir: Nejdet Alavi
  • İstanbul Beşiktaş: Özgün Öztunç
  • İstanbul Beykoz: Ufkun Doğan
  • İstanbul Beylikdüzü: Cihan Avcı
  • İstanbul Beyoğlu: Mehmet Yaşar Yavuz Fırıldak
  • İstanbul Büyükçekmece: İbrahim Dönmez
  • İstanbul Çatalca: Gökhan Çavuşdağ
  • İstanbul Çekmeköy: İbrahim Biçer
  • İstanbul Esenyurt: Tanju Karakuş
  • İstanbul Eyüpsultan: Ali Yeditepe
  • İstanbul Fatih: Ayşegül Sevinmiş
  • İstanbul Gaziosmanpaşa: Ahmet Hızlı
  • İstanbul Güngören: Tunca Tuncer
  • İstanbul Kadıköy: Fahrettin Eroğlu
  • İstanbul Kağıthane: Oktay Öndeş
  • İstanbul Küçükçekmece: Mikail Yılmaz
  • İstanbul Pendik: Kağan Tangör
  • İstanbul Sancaktepe: Adem Kaya
  • İstanbul Sarıyer: Can Özel
  • İstanbul Silivri: Zülfiye Güneş
  • İstanbul Sultanbeyli: Murat Dönmez
  • İstanbul Şişli: Mehmet Göğerçin
  • İstanbul Tuzla: Sait Terzi
  • İstanbul Ümraniye: Tekin Yılmaz
  • İstanbul Üsküdar: Lale Özel
  • İzmir Aliağa: Tolga Korkut
  • İzmir Balçova: Nilgün Buzan
  • İzmir Bayındır: Ali Saip Erişen
  • İzmir Bayraklı: Şevket Salman
  • İzmir Bornova: Mehmet Ali Artunca
  • İzmir Buca: Gülderen Özafacan Zeğerek
  • İzmir Çiğli: Ethem Uysal
  • İzmir Foça: Mustafa Karakaya
  • İzmir Gaziemir: Alphan Kolaşinliler
  • İzmir Güzelbahçe: Necla Üremiş
  • İzmir Karabağlar: Hatice Çevik Yallı
  • İzmir Karşıyaka: Osman Zeki Ergin
  • İzmir Konak: Dilek Ete
  • İzmir Ödemiş: Erdal Gümüştekin
  • İzmir Seferihisar: Hamit Nişancı
  • İzmir Urla: Jülide Gençer
  • Kahramanmaraş Afşin: Mehmet Ceren
  • Kahramanmaraş Andırın: Durmuş Karakaş
  • Kahramanmaraş Dulkadiroğlu: Erdal Çiftci
  • Kahramanmaraş Elbistan: Nursel Pekcan
  • Kahramanmaraş Onikişubat: Halil İbrahim Kuruçay
  • Kahramanmaraş Türkoğlu: Ali Erpaylaştıran
  • Kastamonu Cide: Selahattin Baygın
  • Kastamonu Merkez: Ayten Urganioğlu
  • Kırklareli Merkez: Aslı Eligüzel
  • Kırklareli Lüleburgaz: İdil Özkan
  • Kocaeli Derince: Yaşar Aka
  • Kocaeli Dilovası: Gökalp Erenoğlu
  • Kocaeli Gebze: Musa Ertürk
  • Kocaeli Gölcük: Mehmet Bali
  • Kocaeli İzmit: Timur Duman
  • Kocaeli Kandıra: Oğuz Uslu
  • Konya Ereğli: Mahmut Elihayrat
  • Konya Karapınar: İbrahim Şimşeker
  • Konya Karatay: Adem Demir
  • Konya Meram: Hamdi Ak
  • Konya Selçuklu: Mehmet Koçer
  • Konya Yunak: Ali Özkara
  • Malatya Yeşilyurt: Yasin Palalı
  • Manisa Turgutlu: Selahattin Taş
  • Mersin Akdeniz: Cemil Evis
  • Mersin Anamur: Mustafa Boz
  • Mersin Mezitli: Yasemin Güngör
  • Mersin Mut: Fikret Çayır
  • Mersin Silifke: İbrahim Karabulut
  • Mersin Yenişehir: Seher Düzgün
  • Ordu Korgan: Cengiz Bölek
  • Osmaniye Merkez: Bekir Levent Ersoylu
  • Rize Merkez: Attila Kayhan
  • Samsun Atakum: Hasan Maraz
  • Samsun Canik: Furkan Güler
  • Samsun İlkadım: Yeşim Emriye Kadıoğlu
  • Samsun Terme: Fatih Kanca
  • Sivas Merkez: Kerem Okyay
  • Tekirdağ Ergene: Levent Filizli
  • Tekirdağ Hayrabolu: Mehmet Yılmaz
  • Tekirdağ Marmaraereğlisi: Mithat Soylu
  • Tekirdağ Süleymanpaşa: Harun Eligüzel
  • Uşak Merkez: Mehmetcan Solak
  • Yozgat Sorgun: Sami Eroğlu
MEMLEKET PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - MEMLEKET PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi - 3

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