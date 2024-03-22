MEMLEKET PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - MEMLEKET PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi
MEMLEKET PARTİSİ belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il MEMLEKET PARTİSİ belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için MEMLEKET PARTİSİ belediye başkan adayları listesi...
İL İL MEMLEKET PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- Ankara: Zafer Burak Hasar
- Adana: Ethem Eke
- Balıkesir: Mahir Bakan
- Bursa: Ruşen Sever
- Denizli: Mustafa Çağlayan
- Eskişehir: Salih Eskici
- Hatay: Halil Kılıç
- İstanbul: Emre Berk Hacıgüzeller
- İzmir: Cüneyt Oğuz
- Kahramanmaraş: Cuma Akpınar
- Kayseri: Deniz Coşkun
- Kocaeli: Ünal Karasağız
- Malatya: Avni Talha Ucuzcu
- Manisa: Gülnur Efe
- Mersin: Celalettin Denli
- Sakarya: Ali Sarı
- Samsun: Seyit Ahmet Koçak
- Tekirdağ: Barış Tunca
- Van: Ali Ertuğrul Aybey