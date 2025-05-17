Memur alımına yaş sınırı geldi mi? Kamuya memur alımında yaş sınırı kaç oldu?

Kamuya memur alımına yaş sınırıyla ilgili gündemdeki haberler yakından takip edilmeye başladı. Anayasa Mahkemesi’nin, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı maddelerini iptal etmesinin ardından memurların çalışma koşullarını yeniden şekillendiren kritik düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamu personel sistemi başta olmak üzere birçok alanda önemli yenilikler getiren torba yasa, milyonlarca memuru ilgilendiriyor. Peki, memur alımına yaş sınırı geldi mi? Kamuya memur alımında yaş sınırı kaç oldu?

Memur alımına yaş sınırı geldi mi? Kamuya memur alımında yaş sınırı kaç oldu? - 1

Kamu kurum ve kuruluşlarına memur alımlarında yeni bir dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında birçok kişi "Memur alımına yaş sınırı geldi mi? Memura yaş sınırı kaç?" gibi sorulara yanıt arıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte gençlerin kamuya girişleri desteklenecek. Peki, Memur alımına yaş sınırı geldi mi? Kamuya memur alımında yaş sınırı kaç oldu?

TÜRKİYE HABERLERİ

Memur alımına yaş sınırı geldi mi? Kamuya memur alımında yaş sınırı kaç oldu? - 2

MEMUR ALIMINDA YAŞ SINIRI KAÇ?

Yapılan düzenlemeyle birlikte, kanunlarla ya da Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan kamu kurumlarının özel yarışma sınavlarıyla yapacağı alımlarda adaylar için 35 yaş sınırı getirildi.

Bu uygulama, genç adayların kamuya girişini teşvik etmeyi amaçlarken, yaş sınırı nedeniyle birçok kişi için sınav fırsatlarının daralması gündeme geldi.

Memur alımına yaş sınırı geldi mi? Kamuya memur alımında yaş sınırı kaç oldu? - 3

YENİ DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu yeni yasayla birlikte, kamu yönetiminde etkinliğin artması amaçlanıyor. Kamuya girmeyi düşünen adaylar ve mevcut memurlar için yeni dönemin kapıları aralanmış durumda.

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