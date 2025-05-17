Memur alımına yaş sınırı geldi mi? Kamuya memur alımında yaş sınırı kaç oldu?

MEMUR ALIMINDA YAŞ SINIRI KAÇ?

Yapılan düzenlemeyle birlikte, kanunlarla ya da Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan kamu kurumlarının özel yarışma sınavlarıyla yapacağı alımlarda adaylar için 35 yaş sınırı getirildi.



Bu uygulama, genç adayların kamuya girişini teşvik etmeyi amaçlarken, yaş sınırı nedeniyle birçok kişi için sınav fırsatlarının daralması gündeme geldi.