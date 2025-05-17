Memur alımına yaş sınırı geldi mi? Kamuya memur alımında yaş sınırı kaç oldu?
Kamuya memur alımına yaş sınırıyla ilgili gündemdeki haberler yakından takip edilmeye başladı. Anayasa Mahkemesi’nin, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı maddelerini iptal etmesinin ardından memurların çalışma koşullarını yeniden şekillendiren kritik düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamu personel sistemi başta olmak üzere birçok alanda önemli yenilikler getiren torba yasa, milyonlarca memuru ilgilendiriyor. Peki, memur alımına yaş sınırı geldi mi? Kamuya memur alımında yaş sınırı kaç oldu?
Kamu kurum ve kuruluşlarına memur alımlarında yeni bir dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında birçok kişi "Memur alımına yaş sınırı geldi mi? Memura yaş sınırı kaç?" gibi sorulara yanıt arıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte gençlerin kamuya girişleri desteklenecek. Peki, Memur alımına yaş sınırı geldi mi? Kamuya memur alımında yaş sınırı kaç oldu?