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Memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatar? Nisan memur aylığı ödeme takvimi

Memur maaş ödemeleri, 2025 Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çıkıyor. Bu sene Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan tarihlerinde kutlanacak. Bu nedenle memur maaşı ödemelerinin erken yapılıp yapılamayacağı araştırılıyor. Her ayın 15'inde hesaplarda olan memur maaşı bayramdan önce yatacak mı?

Memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatar? Nisan memur aylığı ödeme takvimi - 1

Memur maaşları Nisan ödemesi için gözler açıklamalarda! Emekli ikramiyelerinin ödemeleri ardından kamu çalışanları, ''memur maaşı erken ödenir mi?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatar? Nisan memur aylığı ödeme takvimi - 2

MEMUR MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE ERKEN YATAR MI?

Memur maaşı ödemeleri her ayın 15'inde yapılıyor. Ancak bu sene Ramazan Bayramı'nın 30 Mart - 1 Nisan tarihlerine denk gelmesiyle maaş ödemelerinin erken yapılmasına dair son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Öte yandan 2024 yılında memur maaşlrı erken ödenmemiş tam tarihinde hesaplara geçmişti. Bu bayramda da maaşların erken ödenmesine dair bir resmi açıklama yapılması öngörülmüyor.

Memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatar? Nisan memur aylığı ödeme takvimi - 3

Emekli Sandığı emekli maaşı her ayın ilk beş gününde, SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağkur emeklileri her ayın 25'i ile 28'i arasında alıyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin emeklilik tahsis numaralarının son hanesi ve Emekli Sandığı emeklilerinin doğum yıllarının son iki hanesine göre ödemeler yapılır.

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