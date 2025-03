Memur maaşları erken yatar mı, ne zaman yatacak? Nisan memur aylığı ödeme takvimi

Emekli Sandığı emekli maaşı her ayın ilk beş gününde, SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağkur emeklileri her ayın 25'i ile 28'i arasında alıyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin emeklilik tahsis numaralarının son hanesi ve Emekli Sandığı emeklilerinin doğum yıllarının son iki hanesine göre ödemeler yapılır.