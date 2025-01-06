Memur ve emekli maaşına ek zam bekleyenlerin gözü Kabine kararlarında: Kabine toplantısı ne zaman? Emekli ve memura refah payı verilecek mi?
2025'in ilk Kabine toplantısından çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Özellikle memur ve emekli maaşına ek zam bekleyenlerin gözü Kabine kararlarında! Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete sesleniş konuşması ile Kabine toplantısında alınan kararları paylaşacak. Toplantıda, en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin düzenlemenin değerlendirmesinin yapılması bekleniyor. Toplantıda, 2025 yılına dair beklentiler veriler eşliğinde de masaya yatırılacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Emekli ve memura refah payı verilecek mi?
3 Ocak 2025 tarihinde açıklanan memur ve emekliye yapılan zam oranları sonrası gözler Kabine Toplantısı konularına çevrildi. Memur ve memur emeklisi yüzde 11,54, SSK BAĞKUR emeklisi ise yüzde 15,75 zam aldı.