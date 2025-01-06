Memur ve emekli maaşına ek zam bekleyenlerin gözü Kabine kararlarında: Kabine toplantısı ne zaman? Emekli ve memura refah payı verilecek mi?

2025'in ilk Kabine toplantısından çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Özellikle memur ve emekli maaşına ek zam bekleyenlerin gözü Kabine kararlarında! Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete sesleniş konuşması ile Kabine toplantısında alınan kararları paylaşacak. Toplantıda, en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin düzenlemenin değerlendirmesinin yapılması bekleniyor. Toplantıda, 2025 yılına dair beklentiler veriler eşliğinde de masaya yatırılacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Emekli ve memura refah payı verilecek mi?

Memur ve emekli maaşına ek zam bekleyenlerin gözü Kabine kararlarında: Kabine toplantısı ne zaman? Emekli ve memura refah payı verilecek mi? - 1

3 Ocak 2025 tarihinde açıklanan memur ve emekliye yapılan zam oranları sonrası gözler Kabine Toplantısı konularına çevrildi. Memur ve memur emeklisi yüzde 11,54, SSK BAĞKUR emeklisi ise yüzde 15,75 zam aldı.

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Memur ve emekli maaşına ek zam bekleyenlerin gözü Kabine kararlarında: Kabine toplantısı ne zaman? Emekli ve memura refah payı verilecek mi? - 2

Toplantıda memura refah payı, en düşük emekli maaşına artış ihtimalleri de masada olacak. Konuya ilişkin yasal düzenleme yapılması bekleniyor. Olası düzenlemenin de bütçe üzerindeki etkisi değerlendirilecek.

Memur ve emekli maaşına ek zam bekleyenlerin gözü Kabine kararlarında: Kabine toplantısı ne zaman? Emekli ve memura refah payı verilecek mi? - 3

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yılın ilk toplantısını Beştepe'de gerçekleştirecek. Toplantıda, 2025 yılına dair beklentiler veriler eşliğinde de masaya yatırılacak. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine'de alınan kararları duyurması bekleniyor.

Memur ve emekli maaşına ek zam bekleyenlerin gözü Kabine kararlarında: Kabine toplantısı ne zaman? Emekli ve memura refah payı verilecek mi? - 4

Toplantıda öncelikli gündem maddesi terörle mücadele olacak. Başta Suriye ve Gazze olmak üzere bölgedeki gelişmeler değerlendirilecek. Toplantıda, ekonomideki gelişmeler de gündeme gelecek.

Memur ve emekli maaşına ek zam bekleyenlerin gözü Kabine kararlarında: Kabine toplantısı ne zaman? Emekli ve memura refah payı verilecek mi? - 5

Enflasyondaki düşüş süreci değerlendirilirken, fahiş fiyatla mücadeledeki tedbirler ele alınacak.

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