Memur ve memur emeklisine ne kadar zam yapılacak? 2023 toplu sözleşme zam görüşmelerinde son durum
Memur ve memur emeklisi yeni zam teklifine odaklandı. Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyetinin yeni bir zam teklifi sunması bekleniyor. Peki, memur ve memur emeklisine ne kadar zam yapılacak?
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde devam ediyor. İşte, memura ve emekliye toplu sözleşme zammında son gelişmeler...