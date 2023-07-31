Memur ve memur emeklisinin sözleşme görüşmeleri ne zaman? 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri başlıyor
Memur ve memur emeklisinin sözleşme süreci için geri sayım başladı. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ilk toplantıyla başlayacak. Peki, memur ve memur emeklisinin sözleşme görüşmeleri ne zaman?
Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ilk toplantıyla başlayacak. Milyonlarca memur ve emekli memur toplantıdan çıkacak kararlara kilitlendi. İşte, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri hakkında bilgiler...